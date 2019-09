Verfassungsschutzbericht: Weniger "Reichsbürger" in Bayern

Zur Radikalisierung ihrer Anhänger nutzen Extremisten auch in Bayern vermehrt digitale Medien, um ihr Gedankengut zu verbreiten. "Hass und Hetze in der Gesellschaft nehmen zu", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für das erste Halbjahr 2019.

Rechtsextremisten ändern ihre Strategie

Digitale Massenmedien tragen nach seinen Worten erheblich zur Verbreitung von extremistischen Botschaften bei. Allerdings würden sich die Strategien unterscheiden. Rechtsextremisten transportierten ihre Botschaften häufig nicht mehr mit plumpen Parolen, sondern mit neuen Wortschöpfungen – zum Beispiel "Remigration" statt "Ausländer raus".

Der bayerische Verfassungsschutz hat im ersten Halbjahr insgesamt 612 rechtsextremistische Straftaten erfasst. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 577. Laut Verfassungsschutzbericht handelte es sich bei der Mehrzahl der Fälle um Propagandadelikte (414) oder um Volksverhetzung (100). Allerdings waren auch 20 rechtsextremistische Gewalttaten zu verzeichnen.

AfD-Jugendorganisation "im krassen Widerspruch" zum Grundgesetz

Seit Anfang des Jahres beobachtet der Verfassungsschutz die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, und die Sammlungsbewegung "Der Flügel" innerhalb der AfD. Beide Gruppierungen würden einen Volksbegriff postulieren, der "im krassen Widerspruch zu den Menschenrechten unseres Grundgesetzes" stehe, heißt es in dem Bericht.

Besonders aktiv ist laut Innenminister die rechtsgerichtete "Identitäre Bewegung", die immer häufiger mit provokanten Aktionen gegen Flüchtlinge und Migranten hetze.

Wachsender Antisemitismus

In Bayern wie in Deutschland hätten die Fälle von Antisemitismus – "Außerungen wie auch Handlungen" – zugenommen, stellte der Minister mit Bedauern fest. Bei den Tätern handele es sich um Rechtsextremisten, Linksextremisten oder Islamisten.

Zahl der "Reichsbürger" unter 4.000 gesunken

Erstmals seit Aufnahme der Beobachtung durch das Landesamt für Verfassungsschutz ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger gesunken. Zählten zum Ende des vergangenen Jahres noch 4.200 Personen zur Szene, gehörten ihr zur Jahresmitte 3.950 Personen an. Der Minister wertete das als Erfolg, zu dem unter anderem die konsequente Entwaffnung der Szene beigetragen hätten. Bis zum 30. Juni hätten die Sicherheitsbehörden 345 Personen identifiziert, die über einen oder mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse verfügten. Gegen alle wurden Widerrufsverfahren eingeleitet.

Rund 300 linksextremistische Straftaten

Schwerpunkte linksextremistischer Agitation sind Herrmann zufolge nach wie vor die Themen "Antifaschismus" und "Antirassismus". Zwischen Januar und Juni wurden 302 linksextremistische Straftaten erfasst. Der Bericht nennt hier keine Vergleichszahl zum Vorjahr. Bei den Gewalttaten ist mit 14 ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

IS-Rückkehrer und Frauen im Fokus der Verfassungsschützer

Die Festnahme von mehreren Islamisten in Nordrhein-Westfalen Mitte Juli macht nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes deutlich, dass in Deutschland und auch in Bayern jederzeit mit terroristischen Aktivitäten gerechnet werden müsse. Das besondere Augenmerk gelte weiterhin den Rückkehrern aus ehemaligen Kampfgebieten. 29 der 114 aus Bayern ausgereisten Personen (Stand 30. Juni) sind nach Deutschland zurückgekehrt – 22 nach Bayern, fünf Rückkehrer sind derzeit in Haft.

Mit Blick auf die weitere Entwicklung der IS-Unterstützerszene warnte der Innenminister insbesondere vor der Rolle der Frauen. Statt nur Mutter, Ehefrau und Unterstützerin des Ehemannes zu sein, würden diese aktuell durch organisatorische Tätigkeiten hervortreten und logistische Unterstützung leisten. "Der Beitrag der Frauen zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der IS-Szene darf nicht unterschätzt werden", sagte Herrmann.

Mehr Cyperattacken

Zugenommen haben im ersten Halbjahr die Cyberattacken. Das Cyberallianz-Centrum in Bayern wurde in 50 Fällen aktiv, in denen der Verdacht auf einen nachrichtendienstlich gesteuerten Angriff auf beispielsweise Regierungseinrichtungen oder Unternehmen bestand.

Unmittelbar nach Veröffentlichung des Berichts hat Florian Ritter, der Sprecher zur Bekämpfung von Rechtsextremismus der SPD-Landtagsfraktion, gefordert, die AfD-Beobachtung auszuweiten. "Die Beobachtung von Einzelpersonen im völkischen 'Flügel' oder der Jungen Alternative reicht nicht aus", so Ritter in einer Pressemitteilung.