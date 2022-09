Wie die bayerische Politik auf die Beobachtung der AfD reagiert

Bislang standen nur Einzelpersonen und AfD-Gruppierungen wie der formal aufgelöste "Flügel" unter Beobachtung - nun nimmt der Verfassungsschutz die bayerische AfD als Gesamtpartei ins Visier. Diesen Schritt bestätigte das Innenministerium dem BR auf Nachfrage. Zunächst hatte der "Münchner Merkur" berichtet.

CSU-Ministerpräsident Markus Söder begrüßte die Beobachtung: "Ich glaube, dass die AfD in Bayern ein besonders harter, zur Rechtsradikalität neigender Klub ist." Die Partei nehme eine Tendenz weit hinaus aus dem demokratischen Spektrum. Sie werde "von Monat zu Monat rechter, radikaler und aggressiver". Der Regierungschef verwies auf eine AfD-interne Telegram-Chatgruppe, deren Inhalte dem BR vor einigen Monaten zugespielt wurden. Darin äußerten teils auch Spitzenpolitiker der Partei Umsturzpläne. Söder betonte zudem, dass das Landesamt für Verfassungsschutz politisch unabhängig agiere.

Grüne: "Telegram-Chat nur das Tüpfelchen auf dem i"

Laut Katharina Schulze, Grünen-Fraktionschefin im Landtag, habe man die Radikalisierung der bayerischen AfD von Tag zu Tag beobachten können: "Der entdeckte Telegram-Chat der AfD war ja nur das Tüpfelchen auf dem i, wo man buchstäblich nachlesen konnte, wie volksverhetzend, wie staatsgefährdend diese Partei unterwegs ist." Schulze bezeichnete die AfD als Sicherheitsrisiko für das Land, die Beobachtung der Gesamtpartei sei deshalb "mehr als überfällig".

Auch Florian Ritter, Sprecher der SPD-Fraktion für Rechtsextremismus, hält eine vollständige Beobachtung der AfD für "seit längerem geboten". Die Partei vertrete völkische, antidemokratische und rassistische Positionen und lehne die pluralistische Demokratie ab. "Zudem ist die Vernetzung mit anderen verfassungsfeindlichen Gruppierungen und Szenen eng", sagte Ritter. Daran ändere auch die formale Auflösung der Gruppierung "Flügel" nichts. Das Netzwerk bestehe weiterhin, der Einfluss der beteiligten Personen sei in Bayern bestimmend.

Bayerischer AfD-Chef hält Beobachtung für "politisch motiviert"

Der Landesvorsitzende der AfD, Stephan Protschka, bezweifelt eine unabhängige Entscheidung des Landesamts für Verfassungsschutz: "Es handelt sich hier eindeutig um eine politisch motivierte Beobachtung." Die Behörde sei nicht neutral, sondern unterstehe einem CSU-Innenminister. Protschka bezeichnete die AfD als politischen Hauptkonkurrent der regierenden CSU. Die versuche nun, den Verfassungsschutz "als eine Art Inlandsgeheimdienst" gegen seine Partei einzusetzen. Die AfD will nun gemeinsam mit ihren Anwälten den Verfassungsschutzbericht "genau studieren und rechtliche Schritte gegen die Beobachtung einleiten".

Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag, bezeichnete Protschkas Aussagen als "bekannte Masche". Die AfD stilisiere sich permanent als Opfer und nutze die Instrumente der Demokratie aus, um gegen sie zu arbeiten. In Streibl Augen gewinnen die Rechtsextremen in der AfD immer mehr die Oberhand. Das sei auch im Landtag zu beobachten: Dort hätten die meisten "einigermaßen vernünftigen" Abgeordneten die AfD-Fraktion bereits verlassen, so Streibl.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Matthias Fischbach, sieht in der Beobachtung der bayerischen Landes-AfD nur eine logische Folge, nachdem das Bundesamt für Verfassungsschutz zuvor die Beobachtung der Bundespartei aufgenommen hatte und diese Entscheidung gerichtlich bestätigt wurde. Dennoch solle man den Schritt in Bayern nicht als beruhigende Nachricht hinnehmen, sagte Fischbach: "Nach dem Motto: Der Verfassungsschutz beobachtet, damit haben wir die Gefährdung durch Rechtsaußen im Griff." Er verstehe dieses Signal auch als letzten Weckruf an alle Demokraten: "Es ist wichtiger denn je, rechten Ideologien politisch entschieden entgegenzutreten."

Beobachtung erlaubt unter anderem Einsatz von V-Leuten

Eine Beobachtung des bayerischen Verfassungsschutzes erfolgt auf Anordnung des Präsidenten Burkhard Körner. Eine solche Entscheidung setzt "tatsächliche Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen" voraus, so das Landesamt für Verfassungsschutz. Konkret hat das zur Folge, dass Verfassungsschützer auch nachrichtendienstliche Mittel einsetzen dürfen. Dazu gehören unter anderem der Einsatz von so genannten V-Leuten, Observationen und verdeckte Bild- und Tonaufzeichnungen.

AfD-Landtagsabgeordnete werden nicht beobachtet

Was die Landespartei angeht, sind solche Mittel von nun an erlaubt. Ausdrücklich von der Beobachtung ausgenommen sind hingegen die Landtagsabgeordneten der AfD. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgericht sind die Hürden hierfür höher. Eine Beobachtung käme beispielsweise erst in Betracht, wenn ein Abgeordneter sein Mandat zum Kampf gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung missbraucht oder diese aktiv und aggressiv bekämpft. "Diese Voraussetzungen sind gegenwärtig bei den bayerischen Landtagsabgeordneten der AfD nicht erfüllt", teilte das Landesamt für Verfassungsschutz mit.