Verfassungsschutz beklagt Zunahme des digitalen Extremismus

Verfassungsschützer hatten in der ersten Hälfte des Jahres viel zu tun. Nicht nur wegen einzelner Anhänger der "Querdenker" Bewegung, auch die sozialen Medien bereiten ihnen immer mehr Sorgen.

Extremistische Ideologien, sicherheitsgefährdende Demokratiefeinde und Verschwörungstheoretiker - sie treffen im virtuellen Netz ungebremst aufeinander. Ideen könnten so leichter ausgetauscht, Anhänger schneller rekrutiert und wichtige gesellschaftliche Diskussionen beeinflusst werden. Das sagte Herrmann bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts für das erste Halbjahr 2021. Gleichzeitig verteidigte Herrmann die Freiheit im Internet. Sie sei ein großer Gewinn für die freiheitlichen Gesellschaften weltweit.

Extremisten verlagern Aktionen ins Internet

Die modernen Techniken würden Dynamiken, Interaktionen und Reichweiten ermöglichen, die in Form und Umgang im digitalen Raum bisher zumindest unbekannt gewesen seien - im analogen Raum seien sie sogar gänzlich undenkbar gewesen seien, so der Halbjahresbericht. Einen Vorteil für die Extremisten im Netz sieht der Verfassungsschutz in der Möglichkeit, grenzenlos agieren zu können. So würden Kooperationen und Weltbilder entstehen, die in der Realwelt so nicht möglich seien.

Ein Beispiel: Neuseeländische Rechtsextremisten sollen Angst um ihr angeblich verfassungsmäßiges Recht auf das Tragen einer Waffen geschürt haben. Dabei gebe es so einen Verfassungsartikel in Neuseeland gar nicht. Das Gerücht soll aus den USA gestreut worden sein.

Herrmann: Auch Linksradikale gewaltbereiter

Zunehmende Gewaltbereitschaft beobachtet Herrmann auch in der linksradikalen Szene. Auch die Gefahr von islamistischem Terrorismus sei nicht gebannt: Man habe es mit einem modernen islamistischen Terrorismus zu tun, der an jedem beliebigen Ort mit einfach verfügbaren Waffen zuschlagen könne. Herrmann warnte insbesondere vor radikalisierten, allein handelnden Tätern.

Kritik von den Grünen und der SPD

Die Grünen im bayerischen Landtag bezeichneten die Verfassungsschutzinfo als "eher überflüssig": "Es fehlen konkrete Maßnahmen und Konzepte, um den Gefahren angemessen zu begegnen", hieß es. Die Grünen fordern einen klaren Fokus auf Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. Und auch die SPD mahnte mehr Anstrengung der Staatsregierung im Kampf gegen Extremismus im digitalen Raum an.