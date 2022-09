Verfassungsorden an Eberhard Schellenberger verliehen

Nachholtermin in München: Der ehemalige Leiter des Würzburger BR-Studios, Eberhard Schellenberger, hat den Bayerischen Verfassungsorden erhalten. Am Freitagvormittag hat ihm Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) den Orden samt Urkunde im Maximilianeum übergeben. Schellenberger war beim ursprünglichen Festakt im Juni verhindert gewesen, er war im Urlaub.

Verdienstvolles journalistisches Wirken

Der 65-jährige Würzburger wurde für sein verdienstvolles journalistisches Wirken im Hörfunk – insbesondere im BR-Studio Mainfranken – geehrt. In ihrer Würdigung stellte Aigner fest: "Wenn Radio ein Gesicht hätte – es wäre das Ihre. Als Journalist, als Radiomann mit Leib und Seele haben Sie die bayerische Radiolandschaft bereichert – mit fundierten, kurzweiligen und kritischen Beiträgen. Von der ersten Stunde an waren Sie im Regionalstudio des BR in Würzburg daheim – nachzulesen in Ihrem Buch 'In kritischer Liebe zur Heimat'. Mit Ihnen ist die 'Stimme Mainfrankens' in Rente gegangen."

Soziales und gesellschaftliches Engagement

Aigner lobte auch das soziale und gesellschaftliche Engagement Schellenbergers, so etwa das von ihm organisierte und moderierte Würzburger Kinderfest: "Die größte Veranstaltung ihrer Art in Bayern sammelt Erlöse für Kinder in Not."

Ein weiteres Herzensanliegen Schellenbergers sei die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, etwa in seinem jüngst veröffentlichten Buch "Deckname Antenne", so Aigner: "Einst gerieten Sie selbst ins Visier der Stasi – heute klären Sie als Zeitzeuge über das Unrechts-Regime auf. Nachfolgende Generationen können daraus lernen!".

Grundsätze der Bayerischen Verfassung

Mit dem Verfassungsorden würdigt der Bayerische Landtag Bürgerinnen und Bürger, die sich in besonderer Weise um die Verwirklichung der Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben. Zusammen mit Schellenberger wurde Opernsänger Jonas Kaufmann ausgezeichnet.