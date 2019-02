Verfassungsgerichtshof: Wenig Aussicht auf erfolgreiche Klage

Die meisten Verfahren, mit denen der bayerische Verfassungsgerichtshof zu tun hatte, waren Verfassungsbeschwerden: Bürger waren also der Meinung, durch die Entscheidung einer bayerischen Behörde oder eines bayerischen Gerichts in ihren verfassungsgemäßen Rechten verletzt worden zu sein.

Von diesen 73 Beschwerden war nur eine erfolgreich und die auch nur teilweise. Dabei ging es um eine strittige Familienangelegenheit. Auf lange Sicht haben statistisch gesehen nur 2,3 Prozent der Verfassungsbeschwerden Erfolg.

Popularklage – eine bayerische Spezialität

In Bayern gibt es auch die Popularklage: Jeder, der glaubt, dass ein bayerisches Gesetz ein Grundrecht der bayerischen Verfassung verletzt, kann klagen. Mit 16 solcher Fälle hat sich der Verfassungsgerichtshof im vergangenen Jahr befasst, unter anderem ging es um Glücksspiel und die Sperrung der Marienbrücke in Passau an Silvester – Erfolg hatte keine Klage. Außerdem hat der Verfassungsgerichtshof auch entschieden, dass das Volksbegehren zur Begrenzung des Flächenverbrauchs nicht zulässig ist. In diesem Jahr muss das Gericht unter anderem über Meinungsverschiedenheiten zwischen Regierung und Oppositionsfraktionen beim Polizeiaufgabengesetz entscheiden.

AfD stellt erstmals Richter

Der bayerische Verfassungsgerichtshof ist in Bayern das oberste Gericht, das dafür zuständig ist, dass die bayerische Verfassung eingehalten wird und die Staatsorgane entsprechend funktionieren. Der Verfassungsgerichtshof besteht aus dem Präsidenten, 22 Berufsrichtern und weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern, die vom Landtag gewählt werden. Zum ersten Mal stellt jetzt auch die AfD zwei dieser Mitglieder und zwei Stellvertreter.