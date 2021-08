Verfassungsgerichtshof: AfD scheitert mit Klage gegen Landtag

Für die Kontrolle des Verfassungsschutzes (des Geheimdienstes) gibt es in Bayern einen Ausschuss im Landtag, das Parlamentarische Kontrollgremium (PKG). Der tagt immer streng geheim - aber bislang ohne ein Mitglied der AfD. Die anderen Fraktionen im Landtag haben bislang kein AfD-Mitglied zugelassen. Die AfD hatte deswegen die Zusammensetzung und das Wahlverfahren im juristischen Verfahren der sogenannten Meinungsverschiedenheit klären wollen.

Verfassungsgerichtshof weist AfD-Antrag ab

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof verkündete heute in München die Entscheidung, den Antrag abzuweisen. Zur Begründung sagte das Gericht, dass es im Gesetzgebungsverfahren keine Meinungsverschiedenheit gegeben habe. Das wäre Voraussetzung für einen erfolgreichen Antrag gewesen. Das von der AfD gewählte Verfahren sei schlicht nicht das richtige gewesen. Für den Gerichtshof sei es darum "weder geboten noch sachgerecht, auf die Sache einzugehen".

Laut Walther Michl, Verfassungsrechtler der LMU München, gibt es ein explizit auf das Ziel der AfD gerichtetes Verfahren aber auch gar nicht. Was es gebraucht hätte, wäre, dass es schon im Gesetzgebungsverfahren im Jahr 2010, also noch bevor die AfD im Landtag war, einen Streit gegeben hätte. Eine nachträglich in den Landtag eingezogene Fraktion anstelle der damals verhandelnden Fraktionen könne nun nicht eine Meinungsverschiedenheit austragen.

Kontrollgremium eigentlich mit sieben Mitgliedern besetzt

Eigentlich sitzen im Parlamentarischen Kontrollgremium sieben Mitglieder des Landtags. Doch in Bayern ist dieses Gremium seit Jahren unvollständig - ein Mitglied fehlt. Die AfD hatte zwar mehrfach Kandidaten nominiert - die erforderliche Mehrheit im Landtag erreichten die aber nicht. Alle anderen Fraktionen haben ein AfD-Mitglied im Kontrollgremium nämlich immer wieder abgelehnt.

Die AfD sieht dadurch ihre verfassungsrechtlichen Rechte als Oppositionsfraktion massiv verletzt. Mit der Frage, ob das so ist, befasste ich das Gericht aber gar nicht erst. "Wie die Vorschrift in den konkreten Anwendungssituationen auszulegen ist, in denen die Antragsteller die Handhabung beanstanden, und ob diese Handhabung verfassungsgemäß war, war aufgrund der Unzulässigkeit des Antrags nicht zu entscheiden."

Mitglieder der AfD im Fokus des Verfassungsschutzes

Nach Ansicht der Rechtspopulisten muss das Parlament seine Blockade der AfD-Kandidaten aufgeben und ihr so den Zugang ins PKG ermöglichen. Die anderen Fraktionen und auch die Staatsregierung sind anderer Meinung. Sie würden die Regeln des Landtags völlig legal anwenden. Und das Gremium sei auch mit sechs statt sieben Mitgliedern voll arbeitsfähig. Sie berufen sich darauf, dass es zwar ein Vorschlagsrecht für die Fraktionen im PKG gebe, nicht aber ein Bestimmungs- oder Entsendungsrecht.

Mitglieder der AfD sind in Deutschland und auch in Bayern etwa wegen ihrer Nähe oder Kontakten in die rechtsextreme Szene immer wieder in den Fokus des Verfassungsschutzes geraten. Der bayerische Verfassungsschutz beobachtet zudem seit längerem unter anderem die Nachwuchsorganisation der AfD, die "Junge Alternative für Deutschland" (JA) und etwaige Nachfolgeaktivitäten des inzwischen offiziell aufgelösten rechtsnationalen "Flügels". Die AfD sieht den Verfassungsschutz ihrerseits als Behörde an, welche regierungskritische Stimmen "mundtot" machen soll.