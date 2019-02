Verfall von Urlaubsansprüchen: Gericht stärkt Arbeitnehmer

51 Urlaubstage waren nach Ende seines Arbeitsverhältnisses noch ausgestanden. Diese wollte ein Wissenschaftler rückwirkend von seinem Arbeitgeber, der Max Planck Gesellschaft in München, bezahlt bekommen. Er reichte Klage ein.

Heute hat das Bundesarbeitsgericht grundsätzlich geurteilt: Nicht genommener Urlaub verfällt nicht automatisch. Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten künftig auffordern, noch nicht beantragten Urlaub zu nehmen und darauf hinweisen, dass er sonst verfällt. Das Bundesarbeitsgericht folgt damit der Rechtssprechung des EuGH.

Rechte von Arbeitnehmern werden gestärkt

Luise Klemens von der Gewerkschaft Verdi in Bayern begrüßt das Urteil.

"Die Gesetzesänderung bedeutet, dass die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf jeden Fall gestärkt werden. Weil der Arbeitgeber ihnen sagen muss: Hier, du hast noch so viel Urlaub und dann muss ja auch darüber gesprochen werden: Wann nimmt man denn den Urlaub. Also so, dass die Situation, dass Urlaub verfällt, dadurch ausgeräumt wird. Und nicht der Beschäftigte hinterher rennen muss und betteln muss: Darf ich meinen Urlaub nehmen? Sondern dass es im Dialog stattfindet und das stärkt die Arbeitnehmer rechte." Luise Klemens, Verdi Bayern

Luise Klemens glaubt, dass durch die neue Praxis viele Streitigkeiten vermieden werden könnten. Sie kritisiert die Mentalität in einigen Betrieben, in denen es als Selbstverständlichkeit angesehen werde, auch spontan den Urlaub für die Arbeit sausen zu lassen.

"Das geht quer durch alle Branchen. Aber es ist vor allem in Betrieben, die eine besonders knappe Personaldecke haben. Kommt ein Problem daher und schon wird der Urlaub, obwohl er geplant war, gestrichen und eben nicht geklärt, wann er genommen werden kann. Und dann verfällt er." Luise Klemens, ver.di Bayern

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers

Dass nun die Fürsorgepflicht beim Arbeitgeber liegt, sieht die Gewerkschafterin als Errungenschaft. Auf Arbeitgeberseite sorgt das Urteil für Kritik. Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern sagt:

"Die bisherige Rechtssprechung, was den Urlaub betrifft, hat sich im Einzelhandel wie in der Wirtschaft überhaupt in Bayern bewährt. Wir sahen eigentlich grundsätzlich keinen Änderungsbedarf." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Viele Arbeitgeber machten bereits ihre Mitarbeiter darauf aufmerksam, dass noch Urlaub ausstehe und dieser genommen werden müsse. Die neue Rechtssprechung verlangt aber auch, dass der Arbeitgeber das nachweislich tut – also schriftlich oder per Mail.

"Dann bedeutet das für uns in jedem Falle mehr Bürokratie. Früher war es so gewesen, dass die Sorgfaltspflicht eines jeden Arbeitnehmers ausgereicht hat, … und nun bedeutet das auch noch für die bayerischen Unternehmen, dass wir auch noch Buch darüber führen müssen: Hat auch wirklich jeder Arbeitnehmer seinen Urlaub beantragt oder nicht." Bernd Ohlmann, Handelsverband Bayern

Ausdrücklich, nachweislich, rechtzeitig

Das Bundesarbeitsgericht wies ebenso darauf hin, dass der Arbeitgeber nicht nur nachweislich auf noch offenen Urlaub hinweisen müsse, sondern vor allem auch rechtzeitig. Was das bedeutet, ist allerdings nicht klar.

Im Fall des Wissenschaftlers in Bayern – der das Grundsatzurteil durch seine Klage mit erwirkt hatte – gibt es im Übrigen noch kein Urteil: Nach Angaben der Max-Planck-Gesellschaft hatte sie den Wissenschaftler in einer E-Mail auf seine Urlaubsansprüche hingewiesen. Der Forscher bestreitet, frühzeitig per Mail informiert worden zu sein. Wegen der unklaren Faktenlage verwies das Bundesarbeitsgericht den Fall an das Landesarbeitsgericht in München.