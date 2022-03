Verfahren zum Rangierunglück in Augsburg eingestellt

Mehr als drei Jahre nach der Entgleisung von Güterwaggons am Rangierbahnhof in Augsburg-Oberhausen ist ein Prozess gegen den damals zuständigen Wagenmeister straffrei zu Ende gegangen. Das Verfahren sei wegen geringer Schuld und mangels öffentlichen Interesses an einer Verfolgung eingestellt worden, teilte das Augsburger Amtsgericht mit. Dem Mann war fahrlässiger gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr vorgeworfen worden.

Revisionsprozess nach Einspruch

Der 21-jährige Wagenmeister hatte im Februar 2019 durch eine Unachtsamkeit einen Drei-Millionen-Euro-Schaden verursacht. Wegen "fahrlässigen, gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr" hatte er dafür per schriftlichem Strafbefehl 40 Tagessätze bekommen, wogegen er Einspruch einlegte. Damals hatte er übersehen, dass an einem Drehgestell eines Waggons noch ein sogenannter Hemmschuh eingelegt war - ein Keil, um den Güterwaggon zu bremsen. Drei Kesselwägen entgleisten, acht Weichen, ein Lichtmast, ein Fahrleitungsmast und die Oberleitung wurden beschädigt.

Wochenlange Reparaturarbeiten

Es mussten teilweise neue Weichen gefertigt werden. Die Reparaturen zogen sich bis in den Frühling hinein. Es kam in dieser Zeit zu zahlreichen Verspätungen im Personen-Verkehr. Einige Verbindungen zwischen Augsburg und Meitingen sowie Augsburg und Gessertshausen wurden zeitweise gestrichen, weil nur ein Gleis in Augsburg-Oberhausen befahrbar war.