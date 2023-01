Verfahren gegen Ex-Papst und Erzbistum - Verjährung oder nicht?

Vor dem Landgericht Traunstein soll verhandelt werden, ob das Erzbistum München und Freising sowie seine ehemaligen Erzbischöfe, der verstorbene Kardinal Joseph Ratzinger und Kardinal Friedrich Wetter haftbar gemacht werden können für erlittenes Leid durch Missbrauch. Doch bis heute ist unklar, ob das Erzbistum eine solche gerichtliche Untersuchung unterstützt.

Erzbistums-Anwalt: nicht auf Verjährungseinrede verzichten

Dem BR und dem Recherchezentrum "Correctiv" liegt ein Brief vor, in dem der Anwalt des Erzbistums ankündigt, in dem Verfahren auf Verjährung zu plädieren. Das sei in dem Schreiben rechtlich eindeutig formuliert und lasse keinen Interpretationsspielraum zu, sagte der Klägeranwalt dem BR auf Nachfrage.

Verjährung würde Feststellungsklage behindern

Wenn das Erzbistum die Verjährung geltend macht, könnte der Prozess vor dem Landgericht Traunstein blockiert werden. Das Erzbistum allerdings distanziert sich nun von dem Schreiben des eigenen Anwalts und betont: Man habe noch nicht entschieden, ob man auf Verjährung pocht. Doch die Frist läuft ab.

Frist für Klageerwiderung rückt näher

Das Erzbistum München muss seine Klageerwiderung kommenden Dienstag beim Landgericht Traunstein einreichen, wie das Gericht dem BR bestätigte. Eine erste mündliche Verhandlung war für Ende März angesetzt und wird jetzt verschoben, bis feststeht, wer die Erben des verstorbenen Joseph Ratzingers, Papst Benedikt des XVI., sind.

Benedikts Rechtsnachfolger gesucht

Diese würden als Rechtsnachfolger anstelle des Verstorbenen ins Verfahren eintreten. Das Amtsgericht Traunstein sieht sich für die Ermittlung nicht zuständig, weil "der sogenannte gewöhnliche Aufenthalt des verstorbenen emeritierten Papstes im Vatikanstaat war".