Verendete Fische in Simbach und Großköllnbach festgestellt

Gleich an zwei verschiedenen Örtlichkeiten - in Großköllnbach (Lkr. Dingolfing-Landau) und in Simbach (Lkr. Rottal-Inn) - fand man in dieser Woche tote Fische in den Gewässern.

70 verendete Forellen

In Köllnbach wurden bereits am Mittwochabend leblose Fische gesichtet. Die Polizei wurde am Freitag hierüber in Kenntnis gesetzt. In Simbach im Kühgraben stellte man rund 70 verendete Forellen fest. Die Ursache ist bislang jeweils unklar.

Wasserproben-Analyse läuft

Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) hat Wasserproben an den relevanten Stellen entnommen. Diese müssen nun analysiert werden