In einer kämpferischen Rede machte sich die 48-Jährige für mehr Klimaschutz und eine ökologische Wende in der Nürnberger Kommunalpolitik stark. Verena Osgyan will eine fußgänger- und fahrradfahrerfreundliche Stadt schaffen. Außerdem sprach sie sich für einen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs mit günstigen Ticketpreisen aus. Die Themen der Grünen seien in der Mitte der Bevölkerung angekommen, sagte die Diplom-Designerin, die seit sechs Jahren im Landtag sitzt.

Wir setzen auf Sieg

Die Grünen hätten sehr gute Chancen, den Chefsessel im Nürnberger Rathaus zu erobern. „Wir setzen auf Sieg“, sagte Osgyan mit Blick auf die guten Umfragewerte und die jüngsten Wahlergebnisse ihrer Partei in Nürnberg. Bei der Europawahl stimmten 24,2 Prozent der Wähler für die Grünen, so viel wie nie zuvor.

Kampf um Rathausspitze eröffnet

Mit Osgyans Kandidatur ist der Dreikampf ums Nürnberger Rathaus eröffnet. Nachdem Amtsinhaber Ulrich Maly (SPD) nicht mehr antritt, wird das Rennen besonders spannend. Neben Verena Osgyan treten Thorsten Brehm (34) für die SPD und Marcus König (38) für die CSU an. Sollte Osgyan im kommenden Jahr den Sprung an die Nürnberger Stadtspitze nicht schaffen, will sie weiter im Landtag bleiben.