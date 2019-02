Kommentar: Gelungener Auftakt der Vereinigten Bienenretter

Der Anfang war schon mal ein guter. Statt übereinander herzufallen, gingen die Kontrahenten mehr als gesittet miteinander um. Auch wenn bei der ersten Gesprächsrunde vor allem nur die Positionen vorgetragen wurden, so waren diese doch grundsätzlich kompromissorientiert. Die ÖDP-Politikerin und Beauftragte für das Volksbegehren, Agnes Becker, reichte dem Bauernverband die Hand und der Präsident des Bauernverbandes, Walter Heidl, nahm die ausgestreckte Hand an. Das hätte man sich vor drei Tagen überhaupt nicht vorstellen können. So wie es angefangen hat, sollte es weitergehen.

Der Anfang ist gelungen

Vielleicht öffnet sich gerade das Fenster für eine "nie dagewesene Chance", wie es der Moderator des Runden Tisches, Ex-Landtagspräsident Alois Glück formulierte. Die Chance besteht, weil das Volksbegehren "Rettet die Bienen" erfolgreich war und nicht mehr von Mehrheiten im Landtag beiseite gewischt werden kann. Die Partner am Runden Tisch und auch die Landtagsfraktionen können jetzt nur noch eine bessere Lösung auf den Weg bringen.

Eine Lösung, die eben auch die Kommunen und die Kirchen mit ihrem Grundbesitz aber auch die privaten Gartenbesitzer in die Pflicht nimmt. Eine Lösung, die die gravierende Frage klärt, wie den Landwirten eine angemessene Entschädigung gezahlt wird, wenn diese nicht mehr unmittelbar bis ans Ufer der Gewässer ackern dürfen. Da geht es um EU Recht und um Beihilfen. Das ist kompliziert, aber nicht unlösbar.

Es geht nicht nur um Bienen, sondern auch um die Agrarpolitik

Das Zeitfenster öffnet sich aber nicht nur für die Bienen, die gerettet werden sollen, sondern auch für eine längst überfällige Debatte darüber, welche Landwirtschaft und welche Agrarpolitik wir eigentlich wollen. Wenn die vielbeschworene kleinteilige bäuerliche Landwirtschaft wirklich das Ziel ist, dann müssen wir uns alle umstellen, dann müssen wir unsere Einkaufs- und Essgewohnheiten überdenken. Wer regionale und ökologisch erzeugte Lebensmittel konsumieren will, darf sich nicht am niedrigsten Preis orientieren. Wer eine bessere Landwirtschaft will, muss bereit sein bewusster einzukaufen und fürs Essen auch mehr auszugeben.

Ökologisch und regional muss nicht unbedingt unbezahlbar sein

Für jemanden, der täglich Fleisch auf dem Teller haben will, kann das zum finanzielles Problem werden. Wer bereit ist, sich beim Fleischkonsum zu beschränken, wird feststellen, dass es unter dem Strich vielleicht gar nicht so viel teurer ist. Gesünder ist es ohnehin. Der Bauernverband hat das erkannt und denkt jetzt darüber nach, wie gesunde Produkte aus bayerischen Regionen besser zu den Verbrauchern gebracht werden können.

Der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist offenbar noch nicht soweit. Anstatt den guten Geist des Runden Tisches zu loben, warnte der Freie-Wähler-Chef nach der Gesprächsrunde auf Twitter: "Mehr Öko heißt, Lebensmittel werden teurer". So einfach sollte es sich der Wirtschaftsminister, der vielleicht doch lieber Landwirtschaftsminister geworden wäre, wirklich nicht machen.