Vereine und WEGs: Verschieben statt beschließen

Eigentlich standen beim bayerischen Trachtenverband im Oktober 2020 Neuwahlen an. 200 Delegierte sollten sich treffen und einen neuen Vorstand bestimmen, so wie es die Satzung verlangt. Die Halle für das Treffen war bereits organisiert, doch dann schnellten die Infektionszahlen am Veranstaltungsort in die Höhe. Die Wahl ist nun verschoben. Es ist eine Ausnahme, die aufgrund von Corona möglich ist.

Sonderregelung für Unternehmen, Vereine und WEGs

Mit solchen Fällen rechnete der Gesetzgeber schon Ende März 2020, als klar wurde, dass Kontakte aufgrund der Corona-Pandemie beschränkt werden müssen. Der Bundestag beschloss Ausnahmeregelungen für Unternehmen, Vereine und Wohneigentümergesellschaften. Sie sollten handlungsfähig bleiben, obwohl sie ihre Mitgliederversammlungen nicht - wie oft vorgesehen - in physischer Präsenz abhalten können.

Vereine: Virtuelle Mitgliederversammlungen wären möglich

Diese Änderungen würden es dem Trachtenverband schon jetzt ermöglichen, eine Online-Mitgliederversammlung abzuhalten. Sie ist nun gleichwertig mit einer physischen Mitgliederversammlung, bei der auch über den Vorstand entschieden werden könnte. Doch Geschäftsführer Andreas Oberprieler hofft aus mehreren Gründen darauf, dass im Februar doch eine Mitgliederversammlung möglich sein wird: "Wir haben quer durch alle Altersschichten Delegierte und wir möchten natürlich nicht den ein oder anderen abhängen, nur, weil wir jetzt eine neue Art der Abstimmung durchführen wollen."

Viele technische Voraussetzungen für Rechtssicherheit

Außerdem scheint dem Trachtenverband eine reine Online-Mitgliederversammlung zu unsicher. Denn ein Verein muss verschiedene Vorkehrungen treffen, damit die Beschlüsse hinterher nicht anfechtbar sind.

So müsste er zum Beispiel allen Mitgliedern, die - aus welchen Gründen auch immer - an einer solchen virtuellen Abstimmung nicht teilnehmen könnten, die Möglichkeit geben, über die Punkte auch per Mail oder Brief abzustimmen.

Außerdem müsste er gewährleisten, dass auch wirklich alle Stimmberechtigten rechtzeitig Zugang zur Sitzung bekämen, sich also beispielsweise um eine entsprechende Software kümmern, deren Zugang über ein Passwort gesichert ist. Und drittens darf es nicht zu Ton- und Bildunterbrechungen kommen. Werden diese technischen Voraussetzungen nicht erfüllt, so könnten einzelne Mitglieder eine "besondere Erschwernis" darin sehen, ihre Rechte auszuüben.

Online-Versammlung - kombiniert mit Briefwahl

Spätestens im Februar möchte der Trachtenverband seine Mitgliederversammlung abhalten - idealerweise als Präsenzveranstaltung. Doch Geschäftsführer Andreas Oberprieler ist auch klar, dass die Chancen dafür momentan nicht gut stehen: "Ich organisiere jetzt eigentlich zwei Konferenzen. Die Präsenzveranstaltung, die wir schon fertig geplant haben. Und eine Digitalkonferenz." So sollen die Mitglieder sich online versammeln können, aber dennoch vorab schon per Brief den neuen Vorstand bestimmt haben. Es wäre eine Mischlösung - denn theoretisch können Vereine aufgrund der Sonderregelungen auch nur per Brief oder E-Mail einen neuen Vorstand wählen lassen.

Folge: Alter Vorstand bleibt vorerst im Amt

Das Verschieben der Wahl auf Februar 2021 hat Folgen: Der alte Vorstand, Max Bertl, kann nicht entlastet werden und bleibt - dank der Sonderregelung - im Amt. Für den 74-Jährigen bedeutet das weiterhin zwischen 10 und 15 Stunden ehrenamtliche Arbeit in der Woche. "Ich finde das nicht schlimm, aber ich hätte meinen Platz auch gerne für die Kolleginnen und Kollegen freigemacht", sagt Max Bertl. Die möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger müssen sich mit ihren neuen Ideen nun aber vorerst noch gedulden. Anderen Vereinen und Verbänden, die dem Trachtenverband angehören, gehe es ähnlich, so Geschäftsführer Andreas Oberprieler. Auch sie entschieden sich im Zweifel eher fürs Verschieben.

Auch WEGs vertagen wichtige Beschlüsse

Auch für die Wohneigentümergesellschaften gab es gesetzliche Änderungen aufgrund der Pandemie. Allerdings sind für sie Online-Mitgliederversammlungen nicht möglich - es sei denn, sie hatten schon vor der Pandemie entsprechende Regelungen in ihrer Satzung festgelegt. "Unsere Mitglieder finden es zurzeit sehr schwer, in ihren Wohneigentümergesellschaften Beschlüsse zu fassen", sagt Pressesprecherin Dr. Ulrike Kirchhoff von Haus & Grund Bayern. Eigentümerversammlungen fänden derzeit praktisch gar nicht mehr statt. Beschlüsse über teure Bauvorhaben oder die Bestellung eines neuen Verwalters würden hinausgeschoben - und das trotz gesetzlicher Erleichterungen.

Haus&Grund rechnet mit Modernisierungsstau

So kann der Verwalter trotz Auslaufens seiner Bestellung beispielsweise im Amt bleiben. Außerdem sind seit Dezember zumindest Online-Zuschaltungen von Eigentümern auf Beschluss möglich. Von nun an ist es auch egal, wie viele Eigentümer an einer Jahresversammlung teilnehmen: Die Versammlung ist immer beschlussfähig. Davon abgesehen, dass sich derzeit maximal zwei Haushalte treffen können. Sie könnte, sollte sie trotz Kontaktbeschränkungen genutzt werden, für Streit sorgen innerhalb der WEG, glaubt Ulrike Kirchhoff.

"Die neuen Regeln helfen vielleicht, wenn die WEG nur einen neuen Verwalter bestimmen muss. Aber wenn sie zum Beispiel über den Bau einer neuen Tiefgarage entscheiden soll, wo es sich um einen hohen fünfstelligen Betrag handeln kann, dann wird es schwierig. Dann will ich als Eigentümer mit den anderen über die Optionen und Kostenvoranschläge diskutieren und reden - und nicht über eine schriftliche Beschlussvorlage entscheiden." Dr. Ulrike Kirchhoff, Haus & Grund.

Haus & Grund rechnet deshalb mit einem Modernisierungsstau - trotz verschiedener gesetzlicher Regelungen, die es den WEGs eigentlich erleichtern sollen, Beschlüsse zu fassen.