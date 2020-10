Vereine fordern besseren Artenschutz auf dem Fluss Regen

Umweltschutzverbände fordern einen besseren Schutz für die Fisch- und Vogelwelt am Schwarzen Regen im Bayerischen Wald. Der Kanuverkehr auf dem Fluss soll demnach auf ein "naturverträgliches Maß" gebracht werden.

Zeitliche Beschränkung und Ticketsystem

Die Verbände fordern eine zeitliche Beschränkung des Kanubetriebs auf dem Schwarzen Regen und eine Obergrenze von Fahrten, die über ein Ticketsystem kontrolliert werden soll. Derzeit ist nach einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs der Kanubetrieb auf dem Schwarzen Regen für gewerbliche Bootsverleiher untersagt, auch im Nachbarlandkreis Cham dürfen keine Kanus mehr verliehen werden. Privat kann der Regen weiter befahren werden.

Kanus als einer von vielen Störfaktoren

In einer Mitteilung verweist der Landesbund für Vogelschutz darauf, dass der Bootsbetrieb am Schwarzen Regen zuletzt stark angestiegen sei. Die Kanus seien nur einer von vielen Störfaktoren für Fische und Vögel. Deshalb haben der Landesbund für Vogelschutz, der Landesfischereiverband und drei Fischereivereine ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet.

Positionspapier mit verschiedenen Forderungen

In dem Papier fordern sie unter anderem, dass der Bootsbetrieb auf dem Schwarzen Regen im Landkreis Regen nur in der Zeit vom 15. Juni bis zum 15. Oktober erlaubt werden soll. Außerdem soll in einer Verordnung der genannte erforderliche Mindestpegel für Bootsfahrten angehoben werden und die Zahl der Fahrten mit Hilfe eines Ticketsystems beschränkt werden.

Vogelbestände um zwei Drittel abgenommen

Der Landesbund für Vogelschutz verweist in der Mitteilung darauf, dass Fischarten wie Äsche oder Mühlkoppe auf ungestörte Kiesbetten am Gewässergrund angewiesen seien, damit sich der Laich entwickeln kann. Der Flussuferläufer brauche für eine erfolgreiche Brut ungestörte Uferbereiche - der Bestand dieser Vogelart habe am Schwarzen Regen in den vergangenen Jahren um zwei Drittel abgenommen, so der Landesbund für Vogelschutz.