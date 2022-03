Verein will sich um Rundkapelle und Platz in Altenfurt kümmern

Die mehr als 900 Jahre alte Rundkapelle im Nürnberger Stadtteil Altenfurt und das dazugehörige Areal könnten künftig von einem Förderverein bewirtschaftet werden. Das sieht zumindest das Konzept des Vereins "Kapellenplatz Altenfurt" vor, das die Verantwortlichen am Donnerstagabend vorgestellt haben.

"Wir möchten den Platz unbedingt erhalten"

Geplant ist, dass die Stadt Nürnberg das etwa 8.000 Quadratmeter große Areal von der Kirchenstiftung übernimmt und dann an den Förderverein verpachtet. Gemeinsam mit dem Verein "Freunde der Rundkapelle Altenfurt" soll der Kapellenplatz und das Herrenhaus saniert und gestaltet werden, sagte Claus Schmid, der Vorsitzende des Vereins "Kapellenplatz Altenfurt". "Wir möchten diesen Platz unbedingt erhalten, weil es der einzige Ort für die Gemeinde ist, wo Feste stattfinden können", so Schmid weiter.

Rundkapelle soll nicht mehr verkauft werden

Die Rundkapelle selbst, deren geplanter Verkauf im April 2021 für viel Unmut in der Bevölkerung gesorgt hatte, bleibt allerdings in der Hand der Kirche. Die Gespräche mit privaten Investoren wurden abgebrochen, nachdem es viel Kritik an den Plänen gegeben hatte. So hatten sich in Altenfurt mehr als 400 Menschen zu einer Demonstration versammelt. Auch mehrere Politiker hatten sich bei der Kirche für einen Erhalt der Kapelle eingesetzt. Ein Besuch beim Eichstätter Bischof Gregor Hanke brachte dann augenscheinlich den Durchbruch, so Schmid.

Viel Arbeit für die Ehrenamtlichen

Noch gibt es für den Verein "Kapellenplatz Altenfurt", der erst im August 2021 gegründet wurde, viel zu tun: So müsste zum Beispiel erst der Stadtrat den Plänen des Vereins zustimmen. Das ist nicht sicher, doch es gebe bereits gute Zeichen, so die Verantwortlichen. Außerdem müsste das Herrenhaus saniert werden. Im vergangenen Jahr war von Kosten von etwa 1,7 Millionen Euro die Rede. Mittlerweile rechnet Schmid mit wesentlich weniger. Im Gespräch ist ein "mittlerer sechsstelliger Betrag".

Spendenkampagne geplant

Die Differenz ergebe sich dadurch, dass der vorherige Interessent eine andere Nutzung für das Gebäude im Sinn hatte, erklärte der Verein. Eine genaue Kostenanalyse steht allerdings noch aus. Um die Summe aufzubringen, plant der Verein "Kapellenplatz Altenfurt" eine Spendenkampagne. Die Öffentlichkeit soll am kommenden Sonntag (13.03.22) mit einer Kundgebung über das Projekt informiert werden.