Verein will Gartenschau-Schätze in Wassertrüdingen bewahren

Ziel des Fördervereins wird sein, die vielen Anlagen, die im Zuge der Gartenschau installiert worden sind, zu erhalten. Mit der Gründung des Fördervereins soll das Gartenschaugelände auch nach dem großen Erfolg weiterhin nachhaltig belebt werden, sagt Geschäftsführer Peter Schubert dem Bayerischen Rundfunk.

Vereinsgründung

Wassertrüdinger Bürgerinnen und Bürger, aber auch Freunde der Gartenschau aus der Umgebung von Wassertrüdingen, die das "Erbe" Gartenschau weitertragen möchten, treffen sich am Montag, 9. Dezember 2019 um 19.00 Uhr zur Gründungsversammlung. Die Versammlung findet im Bürgersaal der Stadt Wassertrüdingen statt. Eingeladen sind alle, die sich auch in den kommenden Jahren um das Fortbestehen der Gartenschaustadt bemühen möchten.

Mehr als 336.000 Menschen kamen zur Gartenschau

Mehr als 336.000 Menschen waren in der Zeit von Mai bis September zur Gartenschau in die Stadt an der Wörnitz gekommen. Das 13 Hektar große Gartenschau-Areal in Wassertrüdingen verbindet zwei Landschaftsparks mit der Altstadt: Den Wörnitzpark im Süden mit dem nördlich davon gelegenen Klingenweiherpark.

Kleinste Kommune mit eigener Gartenschau

Mit seinen 6.000 Einwohnern ist Wassertrüdingen die kleinste Kommune, die jemals eine solche Veranstaltung ausgerichtet hat.