Verein PädCare: Mutmacher für kleine Patienten

Ein Kinderkrankenpfleger an der Kreisklinik Altötting will Kindern den Aufenthalt in Krankenhäusern erleichtern. Ganz wichtig dabei sind Kuscheltiere.

Auch das Kuscheltier will versorgt werden

Kevin Hartung erinnert sich noch ganz genau: Bei seinem ersten Einsatz als angehender Kinderkrankenpfleger an der Kreisklinik Altötting verarztete er nicht nur den kleinen Patienten, sondern auch dessen Begleiter. Der Sechsjährige, der schon mehrere Tage auf der Station verbracht hatte und sehr ängstlich war, bat Hartung darum, sich auch um sein Kuscheltier zu kümmern, es zu versorgen.

"In diesen wenigen Minuten ist der Junge so aufgeblüht, er war fröhlich und hat alles um sich herum ausgeblendet in dieser Zeit“, erinnert sich Hartung mit einem Lächeln. Der kuschelige Begleiter bekam Pflaster, Bandage und co. – wie sein kleiner Besitzer eben auch. "Und das hat mich motiviert, dass man etwas machen muss“, sagt Hartung.

Von der Bettwäsche bis zum Kuscheltier

Ein Einsatz und die Idee für "PädCare“ war geboren. Hartung gründete den gemeinnützigen Verein mit dem Ziel, dass Krankenhausaufenthalte für die kleinen Patienten so angenehm wie möglich gestaltet werden. Dafür gäbe es verschiedene Möglichkeiten, erklärt der 26-Jährige.

"Es sind ganz alltägliche Dinge, wie zum Beispiel kinderfreundlichere Bettwäsche“, sagt der gebürtige Rosenheimer. „Es gibt so viele Sachen im Krankenhaus, die steril wirken und nicht wirklich ermunternd sind. Und da wollen wir langfristig helfen.“

Ein zentraler Baustein des Vereins sind vor allem die kuscheligen Begleiter. "Die kann man den Kindern anbieten, damit können sie sich ablenken. Und sie spenden auch Trost, geben ihnen Mut.“

Die ersten Kuscheltiere finanzierte Hartung durch Spenden. Weihnachten 2019 konnte der angehende Kinderkrankenpfleger so 40 Kuscheltiere auf der Kinderkrankenstation des InnKlinikums Altötting verteilen. Damit diese Aktion nicht einmalig bleibt, gründete Hartung anschließend den Verein.

Ein Kuscheltier nimmt die Angst