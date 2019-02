Verein "Große Landstadt Fichtelgebirge" gründet sich

Matthias Popp, CSU-Mitglied und fraktionsloser Stadtrat in Wunsiedel, macht Ernst mit seiner Idee für eine "Große Landstadt Fichtelgebirge". Heute Abend will er in Thiersheim (Lkr. Wunsiedel) eine überparteiliche Wählervereinigung gründen. Mit ihr will er bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr antreten. Sein Ziel sei, die "kommunalen Belange der Fichtelgebirgsortschaften mit den Wirkmöglichkeiten einer Großstadt zu verfolgen", sagte Popp dem Bayerischen Rundfunk.

Fichtelgebirge größer als Regensburg, Ingolstadt und Würzburg

Als "Große Landstadt" mit 160.000 Einwohnern wäre das Fichtelgebirge die viertgrößte kommunale Einheit in Bayern. In der Rangliste würde das Fichtelgebirge dann gleich nach München, Nürnberg und Augsburg kommen – und noch vor Regensburg, Ingolstadt und Würzburg, so Popp. Das Fichtelgebirge werde oft als strukturschwache Region bezeichnet. Deshalb sollten sich die Kommunen zusammenschließen und nach außen Kompetenz und Stärke demonstrieren, wie es auch Großstädte tun.

Bei Kommunalwahlen 2020 auf ersten Listen

Zunächst will Popp mit der "Großen Landstadt Fichtelgebirge (GLF)" bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr auf möglichst vielen Wahllisten auftauchen und Bürgermeisterkandidaten stellen. "Aktuell sind wir ungefähr 20 Leute, aber ich rechne mit viel Andrang heute Abend bei der Gründungsveranstaltung" so Popp. Bürger aus der ganzen Region zeigten Interesse, zum Beispiel aus Fichtelberg, Bad Berneck (beide Lkr. Bayreuth) oder Ebnath (Lkr. Tirschenreuth). Städte oder Gemeinden hätten sich aber noch nicht bei ihm gemeldet.

Langfristiger Plan: ein Bürgermeister für das Fichtelgebirge

Nach der Vereinsgründung will Popp weitere Mitglieder gewinnen, Kandidaten für die Kommunalwahlen aussuchen und mit seiner Idee noch bekannter werden. Die GLF soll "die einflussreichste politische Kraft im Fichtelgebirge werden". Langfristig strebt Popp einen gemeinsamen Fichtelgebirgs-Oberbürgermeister und einen Fichtelgebirgsrat für alle 42 Ortschaften an.

Erste Idee bereits vor Jahren

Schon vor einem Jahr hatte der Professor für Energietechnik an der Technischen Hochschule Nürnberg seine Pläne für eine "Landstadt Fichtelgebirge" erstmals vorgestellt und in der Bevölkerung Erstaunen und Kopfschütteln geerntet. Seitdem hat er an seiner Idee weitergearbeitet und inzwischen einige Unterstützer gewonnen, darunter den bekannten Hausarzt und Freie Wähler-Stadtrat Alexander Fuchs oder den früheren Chef der Wunsiedler Firma Dronco Bernd Leutheußer.

In der Region gilt Popp als politischer Querdenker. Bereits vor einigen Jahren schlug er vor, die zehn Gemeinden rund um die Kösseine zusammenzulegen. Als einziger Stadtrat sprach er sich für die geplante Stromtrasse durch den Landkreis Wunsiedel aus. In der Vergangenheit setzte er sich zudem stark gegen die Aufmärsche von Nazis in Wunsiedel ein.