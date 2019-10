Verein befürchtet "drohende Ausrottung der Gämsen im Kürnachtal"

"Die Gämse stirbt. Und Du schaust zu!?" steht auf den Großplakaten mit dem Hinweis, eine Petition zu unterschreiben. Im Gespräch mit dem BR hat die Vorsitzende von "Wildes Bayern", Christine Miller, die sofortige Aussetzung des Abschussplanes gefordert, der den Abschuss von 28 Gämsen bis Jahresende erlaubt.

"Schätzungen sind Märchenstunde"

"Niemand weiß, wie viele Gämsen wirklich im Kürnachtal leben. Es gab nie ein seriöses Monitoring, um den Bestand zu erfassen", so Miller. Die Schätzung des Landratsamtes Oberallgäu, dass es zwischen 60 und 100 Tiere geben soll, sei ohne jede belastbare Grundlage. "Märchenstunde" nennt Karl Heinz Schaber diese Zahlen. Der Vorsitzende des Jagdverbandes Kempten berichtet, dass einmal Staatsförster zwei Gämsen in einem Tobel im Kürnachtal gesehen hätten. "Dann haben die einfach gerechnet, wenn hier zwei Gämsen sind, dann sind auf soundsoviel Hektar sicher soundsoviel Gämsen". Er ist fassungslos, wie man dann "ins Blaue hinein" eine fiktive Zahl von erlaubten 28 Abschüssen genehmigen könne. "Nimmt man einmal an, es wären wirklich 60 Gämsen. Werden dann 28 abgeschossen, ist der Bestand erledigt", so Schaber.

"Von einem Anstieg des Gamswildbestandes ist auszugehen"

Auf BR-Anfrage, wie die geschätzte Gesamtzahl der Gämsen und die Abschusszahl von 28 zustande kommt, erklärt das Landratsamt Oberallgäu schriftlich, dass "nach zehn Jahren Erfahrung von einem Anstieg des Gamswildbestandes auszugehen ist." Genaue Zahlen gebe es aber nicht: "Eine direkte zahlenmäßige Erfassung der Bestände im betreffenden Gebiet ist bislang leider nicht mit hinreichender Genauigkeit möglich, da es sich bei den betroffenen Revieren nahezu vollständig um geschlossene Waldgebiete handelt." Bisher sind offiziell drei Gämsen in der laufenden Jagdzeit erlegt worden. Da niemand wisse, wie viele Gämsen es wirklich im Kürnachtal gibt, "können auch diese drei schon zuviel sein", so "Wildes Bayern".