Verein "Ärzte gegen Tierversuche" demonstriert in Erlangen

Die Demonstranten des Erlanger Ortsverbands "Ärzte gegen Tierversuche" haben in Erlangen kritisiert, dass Teile der Pharmaindustrie weiterhin Tests an Mäusen durchführen. Besonders problematisch sei dies bei der Herstellung von Botox-Produkten.

Forderung: Paradigmenwechsel in der Pharmaindustrie

Während einige Unternehmen bereits auf tierversuchsfreie Zelltests umgestiegen seien, würden andere ihre Produkte immer noch an Mäusen testen. Hier müsse ein Umdenken in der Pharmaindustrie und ein Paradigmenwandel stattfinden, so Margrit Vollertsen-Diewerge vom Erlanger Ortsverband "Ärzte gegen Tierversuche".

Aktuell würden in Europa mindestens 400.000 Mäuse pro Jahr wegen Tierversuchen sterben. Der Verein appellierte deshalb an die Behörden, Botox-Tierversuche nicht länger zu genehmigen.