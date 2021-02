Corona-Neuinfektionen: Verdoppelung in Bayern binnen eines Tages

In Bayern sind seit dem gestrigen Dienstag 989 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen (10.02.21) mitgeteilt. Gestern lag die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden noch bei 460.

Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie in Bayern steigt auf insgesamt 415.292. Das Landesamt hat außerdem in den vergangenen 24 Stunden 140 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert, davon allein 43 in Mittelfranken und 36 in Oberbayern. In Mittelfranken ist die Stadt Nürnberg mit 31 gemeldeten Todesfällen im Zusammenhang mit dem Virus besonders betroffen. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit im Freistaat auf 11.363.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Bayern aktuell bei 69,91. Den bayernweit mit Abstand höchsten Inzidenzwert hat laut LGL der Landkreis Tirschenreuth (383,09). Den niedrigsten Wert meldet Neuburg-Schrobenhausen mit 19,53.