Verdienter Ruhestand: Gnadenhof für Legehennen

Erst vor ein paar Wochen Wochen hat Familie Böhm aus Lechbruck im Ostallgäu sechs Hennen aus einem Legehennenbetrieb übernommen – und damit vor dem Schlachter gerettet. Die nach betriebswirtschaftlicher Rechnung ausgedienten Tiere sind an den kahlen, angepickten Köpfen leicht von den zwölf bisherigen Hühnern der Böhms zu unterscheiden. Tochter Amely Böhm findet: Auch wenn sie nicht hübsch sind, es sind Lebewesen, die es verdient haben, weiterzuleben.

Verein vermittelt ausgediente Legehennen

Vermittelt hat die Tiere ein Verein: "Rettet das Huhn" ist in ganz Deutschland aktiv, findet Legehennen und sucht ein neues Zuhause für sie. Immer wieder gebe es Hühnerrettungsaktionen, sagt Sprecherin Michaela Reithmair. Kooperierende Landwirte geben dem Verein Bescheid, wann Hennen ausgestallt werden sollen. "Wir suchen im Vorfeld Abnehmer für genau so viele Hühner, wie der Landwirt sagt, dass er im Stall hat."

Hühner bekommen Kleidung

Weil die meisten Hennen direkt aus dem Großbetrieb nur ein dünnes Federkleid haben, empfehlen die Tierschützer für die erste Zeit in Freiheit: Hühnerpullis gegen Sonnenbrand und Kälte. Die einfachen Leibchen mit Klettverschluss hat die Schwiegertochter der Böhms selbst genäht. Obwohl die Hühner schon in Frührente sind – viel weniger Eier als andere Hühner legen sie in der Regel nicht, sagen die Böhms. Mutter Gertrud Böhm kocht den Hühnern hin und wieder Nudeln, ihre absolute Leibspeise:

"Die Spaghetti sind der Renner." Gertrud Böhm

Gandenhof-Plätze gesucht

Die Idee, Legehennen einen Gnadenbrot-Platz zu geben, finden viele im Freundes- und Bekanntenkreis der Böhms toll. Für kommende Rettungsaktionen in Bayern kann der Verein "Rettet das Huhn" noch viele weitere Unterstützer brauchen. Im Juni werden Plätze für rund 1.000 und im August nochmals 500 Hühner gesucht. Die Böhms können das Hühner-Adoptieren nur weiterempfehlen.