Verdienstorden für Obdachlosenhilfe: Bayerischer Frater geehrt

Die insgesamt 15 neuen Träger des Bundesverdienstordens hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter dem Motto "Mitmenschlichkeit leben: Wege aus der Armut schaffen" zusammengefasst. So wurde der Verdienstorden beispielsweise an die Gründerin einer Tafel, einen Entwicklungshelfer oder die Betreiberin einer Kunstschule für traumatisierte Kinder verliehen. Prominentester neuer Ordensträger ist der Sänger Frank Zander, der für sein jahrelanges Engagement für Obdachlose in Berlin geehrt wurde.

Mehr als drei Jahrzehnte Dienst am Mitmenschen

Auch der bayerische Ordensträger setzt sich für Obdachlose ein. Frater Prior Emmanuel Rotter aus dem Benediktinerkloster St. Bonifaz in München kümmert sich seit mehr als 30 Jahren darum, dass Menschen ohne Bleibe versorgt werden. Mehr als 250 Menschen kommen täglich in die Maxvorstadt, um dort warmes Essen zu erhalten.

Im Jahr 2001 wurde auf seine Initiative hin das Haneberghaus eröffnet, das zudem soziale Beratung, eine Kleiderkammer mit Duschen und eine eigene Arztpraxis anbietet. Wichtig ist für die Obdachlosen auch, dass sie die Klosterpforte als Postadresse nutzen können.

Erste Erfahrungen in München gemacht

Frater Emmanuel, der mit bürgerlichem Namen Bernhard Rotter heißt, ist gelernter Schreiner und Krankenpfleger aus Bad Tölz. "Als ich 1990 als Novize bei den Benediktinern in München eingetreten bin, kam ich durch meine Tätigkeit an der Klosterpforte erstmals in Kontakt mit obdachlosen Menschen. Aus meinem oberbayerischen Heimatdorf kannte ich das nicht."

Über die Jahre hat der inzwischen im Kloster Andechs lebende Frater die Hilfe immer weiter vorangetrieben. "Der Preis bedeutet mir sehr viel, weil er nicht nur für mich ist, sondern auch für alle, die hinter dem Ganzen stehen. Nach 31 Jahren tut der Preis gut, um motiviert weiterzumachen."

Der Strom der Hilfsbedürftigen reißt nicht ab

Wie sehr sich die Situation verändert hat, beschreibt der Ausgezeichnete. Nicht nur die Monate der Corona-Pandemie hätten die Arbeit für die Hilfsbedürftigen schwer gemacht. "In den Jahren 1992/93 hat jeder Zweite Sächsisch gesprochen zum Beispiel. Später der Jugoslawien-Krieg, dann die Menschen aus Afrika, die über Lampedusa hierherkamen, noch bevor die Politik darauf reagiert hat. Wegen des Ukraine-Krieges haben wir jetzt auch Frauen und Kinder bei uns."

Ehrenamtliche Arbeit ist weit verbreitet

Den Tag des Ehrenamtes hatte der Bundespräsident gezielt für die Verleihung ausgesucht. Steinmeier lobte in seiner Rede die Wärme, Mitmenschlichkeit, aber auch den Mut der neuen Ordensträger: "Es erfordert Mut, weil man es aushalten können muss, mit Situationen und Erfahrungen konfrontiert zu werden, die manchmal auch unangenehm sind. Weil man keine Berührungsängste haben darf."

Nach Angaben des bayerischen Sozialministeriums engagieren sich in Bayern 41 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger über 14 Jahre ehrenamtlich – im Rettungsdienst oder in sozialen Einrichtungen, in Kirche oder Kultur, bei den Heimatvertriebenen oder im Sportverein.