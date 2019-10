Verdienste um Wirtschaft: Zwei Unterfranken bekommen Medaille

In München dürfen sich 15 Persönlichkeiten aus der Wirtschaft freuen: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) vergibt die Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft. Mit dabei sind auch Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender der Koenig & Bauer AG in Würzburg, und Anne Feulner, die Geschäftsführerin der Maintal Konfitüren GmbH aus Haßfurt. Das teilte das Ministerium mit.

Koenig & Bauer: Neuanfang im Verpackungsdruck

Koenig & Bauer ist nach eigenen Angaben der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt und Weltmarktführer bei Maschinen für Verpackungs-, Zeitungs- und Blechdruck. Das Geschäft mit Maschinen für den Druck von Zeitungen und Werbeprospekten schwächelt allerdings seit Jahren, weil Online-Medien die klassischen Printmedien verdrängen. Auch bei Koenig & Bauer hatte das Arbeitsplätze gekostet. 2014 waren konzernweit 3.000 Stellen abgebaut worden, davon allein 1.000 in Unterfranken. Deshalb hatte sich das Unternehmen für eine Neuausrichtung entschieden und sich auf Digitaldruck für die Verpackungsindustrie konzentriert, also den Druck auf Kartonagen, Dosen und Flaschen. Als Großkunde konnte beispielsweise Tetrapack gewonnen werden.

Maintal: Bekannt für Hagebutten-Konfitüre

Maintal Konfitüren aus Haßfurt ist für ihre Hagebutten-Konfitüre bekannt. Das Familienunternehmen ist mit diesem Produkt Marktführer in Deutschland und damit auch weltweit, denn in anderen Ländern ist das Produkt fast völlig unbekannt. 700 bis 800 Tonnen Hagebutten verarbeitet Maintal pro Jahr in Haßfurt zu Konfitüre – nach einem Geheimrezept ihres Großvaters, sagt Firmenchefin Anne Feulner: "Das Rezept liegt sicher verwahrt im Safe." Hochkonjunktur herrscht vor allem in der Faschingszeit. Denn das "Hiffenmark" in den meisten Krapfen stammt aus Unterfranken. Neben der Hagebutten-Marmelade stellt Maintal weitere Konfitüren, Gelees und Fruchtaufstriche her. Das Unternehmen hat knapp 100 Mitarbeiter.

Wirtschaftsministerium verleiht Medaille

Die Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayerische Wirtschaft wird seit 1974 an Personen verliehen, die sich besonders für die bayerische Wirtschaft einsetzen. Pro Jahr werden höchstens 25 Personen geehrt.