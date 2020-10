Verdi will am Montag Uniklinikum in Augsburg bestreiken

Mit 300 Streikenden rechnet die Gewerkschaft Verdi am Montag am Universitätsklinikum Augsburg. Wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst hat sie für diesen Tag zum Ausstand aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert 4,8 Prozent mehr Geld und dabei ein Plus von mindestens 150 Euro für jeden Beschäftigten.

Verdi beklagt mangelnde Wertschätzung für Mitarbeiter im Gesundheitswesen

Es gebe schon lange einen enormen Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich, sagt Tim Graumann vom Verdi-Bezirk Augsburg. Deswegen sei eine Aufwertung dringend notwendig. Er kritisiert: "Die Arbeitgeber haben in zwei Verhandlungsrunden kein Angebot vorgelegt, stattdessen fordern sie, dass die Löhne im öffentlichen Dienst über Jahre kaum verbessert werden sollen. Das hat nichts mit Wertschätzung zu tun." Darauf, so Graumann, könne es nur eine Antwort geben: Streik.

Auch Constanze Mach von der Verdi-Betriebsgruppe des UKA beklagt sich über mangelnde Wertschätzung für die Arbeit ihrer Kolleginnen und Kollegen: "Noch im Frühjahr war der Applaus für uns groß und jeder hat die Systemrelevanz der Krankenhausbeschäftigten betont. Und jetzt, wo es darum geht, das auch im Lohn anzuerkennen, ist diese Systemrelevanz plötzlich nichts mehr wert."

Vereinbarung sichert Notdienst während Streik am Uniklinikum

Der ganztägige Warnstreik am Uniklinikum Augsburg soll um 6 Uhr beginnen. Die Gewerkschaft hat laut Graumann mit der Leitung des Krankenhauses eine Notdienstvereinbarung geregelt. Laut Gewerkschaftssekretär Graumann sei so gewährleistet, dass Notfälle behandelt werden können. Am Mittwoch hatte die Gewerkschaft Verdi bei ihren Streikaufrufen einen Schwerpunkt bei Krankenhäusern gesetzt. Gestreikt wurde unter anderem in Bayreuth und München.

Am Uniklinikum Augsburg versammelten sich 150 Beschäftigte sich zu einer "aktiven Frühstückspause" vor dem Klinikum. Einen öffentlichkeitswirksamen Streik gab es in Augsburg bereits am Dienstag. Betroffen waren da der Nahverkehr und viele städtische Kindertagesstätten.