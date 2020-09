Verdi-Warnstreiks im ÖPNV: Regensburg und Landshut betroffen

Wegen der für morgen angekündigten Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im öffentlichen Dienst entfällt morgen in Regensburg der komplette Stadtbusverkehr. Das teilte das Stadtwerk.Mobilität Regensburg mit. Auch für Landshut hat Verdi Warnstreiks angekündigt. Die Stadtwerke rechnen hier mit erheblichen Beeinträchtigungen im Schüler- und Stadtlinienverkehr.

Staus im Berufsverkehr erwartet

Da am Dienstag so gut wie keine Busse fahren, müssen sich vor allem die Berufspendler und Schüler Alternativen suchen. Es ist damit zu rechnen, dass in den betroffenen Städten viele Fahrgäste zu Fuß gehen, auf das Auto oder das Rad umsteigen müssen. Entsprechend könnte es zu Staus im Berufsverkehr kommen. Da auch in München Busse, U- Bahn und Straßenbahnen bestreikt werden, sollten sich Pendler aus dem ostbayerischen Raum dort ebenfalls auf Behinderungen und Staus einstellen und mehr Zeit einplanen.

Arbeitgeber zeigen Unverständnis

Die Arbeitgeber zeigen Unverständnis für den Warnstreik, gerade in Corona-Zeiten. Der Tarifkonflikt selber ist kompliziert. Bisher hat jedes Bundesland für den Nahverkehr seine eigenen Verträge mit der Gewerkschaft. Die will nun bundesweit einheitliche und bessere Regelungen durchsetzen. Gleichzeitig sind die Landesverträge ausgelaufen – sowohl die mit öffentlichen, aber auch den privaten Betreibern. Der Geschäftsführer von das Stadtwerk.Mobilität Regensburg betont, er habe sich ein anderes Vorgehen der Gewerkschaft erhofft. In Regensburg hätten viele Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr dieses Jahr bereits eine deutliche Verbesserung erfahren.

Der Streikaufruf bezieht sich ausschließlich auf den morgigen Dienstag. Ab Mittwoch werden deshalb ab Betriebsbeginn alle Busse wieder planmäßig fahren, so die Stadtwerke in Landshut und Regensburg.