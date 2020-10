Verdi-Warnstreiks der Beschäftigten am Klinikum Bamberg

Im Zuge der Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben die Beschäftigten der Sozialstiftung Bamberg am Klinikum Bamberg die Arbeit niedergelegt. Sie folgen damit einem Aufruf der Vereinten Dienstleistungsgesellschaft (Verdi).

170 Verdi-Beschäftigte beteiligen sich am Warnstreik

Magdalene Waldeck, Verdi-Gewerkschaftssekretärin für den Bereich Gesundheit und Soziales, sagte dem Bayerischen Rundfunk bei einer Kundgebung vor dem Klinikum, dass sich bis zu 170 Beschäftigten an den Warnstreiks beteiligt hätten. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. In Bamberg gehe es laut Waldeck beispielsweise auch auch um unbezahlte Pausen in Wechselschichten für Pflegerinnen und Pfleger.

Menschenkette vor dem Klinikum Bamberg

Während des Streiktags seien sechs von zehn Operationssälen geschlossen worden, die medizinische Versorgung der Patienten sei aber komplett gewährleistet und sichergestellt. Nach der Kundgebung hatten die Streikenden an der Straße zum Klinikum eine Menschenkette mit Abstand gebildet, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Vor den erneuten Tarifverhandlungen in gut zwei Wochen werde es erneut zu einem großen Warnstreik in Bamberg kommen, so Waldeck weiter.