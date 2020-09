Bus, Kita und Co.: Wo aktuell in Bayern gestreikt wird

Am Morgen haben in elf bayerischen Städten die Warnstreiks bei Bussen und Bahnen begonnen. Ein Vertreter der Gewerkschaft Verdi sprach bereits am Morgen von einem vollen Erfolg der Aktion. In den meisten Städten liege die Streikbereitschaft bei nahezu 100 Prozent. So fahren in München und Nürnberg keine U-Bahnen, hier können Pendler und Schüler nur auf ein ausgedünntes Busnetz ausweichen.

Bei den Straßenbahnen sind laut Münchner Verkehrsgesellschaft nur einzelne Linien im 20-Minuten-Takt in Betrieb. In Landshut verkehren derzeit nur drei von rund 40 Buslinien – und auch in Augsburg habe nur eine Handvoll Straßenbahnen das Depot verlassen, statt sonst mehr als 100.

Bis in die Nacht hinein muss mit Behinderungen gerechnet werden

In Regensburg fahren keine Busse, wie auch in Coburg – wo selbst ein Bus-Notbetrieb nicht eingerichtet werden konnte. Gleiches gilt in Bamberg, hier werden nur Schülerinnen und Schüler befördert, die aus dem Landkreis kommen. Ende des Warnstreiks ist um 18 Uhr – bis Busse und Bahnen wieder fahrplanmäßig unterwegs sind, kann es allerdings noch bis in die Nacht hinein dauern. In Nürnberg soll der Warnstreik sogar 24 Stunden lang gehen.

Einheitlicher Tarifvertrag gefordert

Kernforderung der Gewerkschaften ist ein bundesweit einheitlicher Tarifvertrag. Der Rolle des ÖPNV in der Diskussion um mehr Nachhaltigkeit im Verkehr müsse Rechnung getragen werden. Angesichts der Arbeitsbedingungen und niedrigen Löhne fehle derzeit der Nachwuchs – eine Verkehrswende sei so nicht hinzubekommen, heißt es von Verdi. Die Arbeitgeber weisen darauf hin, dass es in Zeiten von Corona nichts zu verteilen gebe. Eine bundesweite Regelung lehnen sie ab.