Verdi: Warnstreiks an Unikliniken

Die Situation in vielen Krankenhäusern ist gerade in Bayern sehr angespannt. Die Zahl der Patienten, die an Covid-19 schwer erkrankt sind und auf der Intensivstation behandelt werden müssen, steigt. Es fehlt vor allem an Personal. Mitten in der sich zuspitzenden Lage ruft die Gewerkschaft Verdi heute bundesweit zu Warnstreiks an den Unikliniken auf - auch in Bayern.

Warnstreik soll Gesundheit der Patienten nicht gefährden

Eines ist der Gewerkschaft vorab wichtig zu betonen: Die Gesundheit der Patienten soll durch die Aktionen heute nicht gefährdet werden. Mit fast allen betroffenen Kliniken habe man Notdienst-Vereinbarungen unterschrieben. Betroffen vom Warnstreik in der laufenden Tarifrunde sind nur Unikliniken, nicht aber kommunale oder privat betriebene Krankenhäuser. Die haben einen anderen Tarifvertrag. Auf dem Plan stehen in München die Häuser der Technischen Universität, der LMU und das Deutsche Herzzentrum. Zum Teil wird in der Landeshauptstadt sogar am Mittwoch noch gestreikt. Nur heute laufen die Aktionen an den Kliniken Erlangen, Regensburg und Würzburg.

Forderung: Fünf Prozent mehr Einkommen - ein Minimum von 150 Euro im Monat

Auf den Streikplakaten ist die Forderung von Verdi für die Länderbeschäftigten zu lesen: fünf Prozent Einkommensplus, mindestens aber 150 Euro monatlich. Im Gesundheitsbereich sollen die Entgelttabellen um 300 Euro angehoben werden. Die Länder haben das als nicht finanzierbar zurückgewiesen. Ein Angebot haben sie beim zweiten Treffen nicht vorgelegt. Damit sparen die Länder auch auf Kosten von Pflegekräften, die in der Pandemie viel leisten - so sieht es die Gewerkschaft und verweist darauf, dass inzwischen viele Kräfte auf Grund der Arbeitsbedingungen in der Pandemie gekündigt hätten.

Verdi: Streik trotz Corona vertretbar

Norbert Flach, Vizevorsitzender bei Verdi Bayern , hält den Streik trotz Corona für verantwortbar: "Schon im Regelbetrieb reicht das Personal heute nicht mehr aus. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen und dafür wird gestreikt. Jetzt die Bedingungen in der Pandemie gegen die Beschäftigten ausspielen zu wollen, ist aus meiner Sicht scheinheilig". Weiterverhandelt wird im öffentlichen Dienst der Länder Ende November.