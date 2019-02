Verdi-Warnstreik mit Flashmob vor Schloss Nymphenburg

Der Veranstaltungsort ist nicht zufällig gewählt, sagt die Gewerkschaft Verdi: Das Nymphenburger Schloss stehe für die vielen touristischen Publikumsmagneten in Bayern, in deren Erhalt die Staatsregierung viel Geld stecke. Aber in und natürlich um die Schlösser herum arbeiten Menschen, die es laut Verdi endlich verdient hätten, ordentlich entlohnt zu werden.

200 Teilnehmer erwartet

Wie genau die Flashmob-Aktion vor dem Schloss aussehen wird, wollten die Verantwortlichen noch nicht sagen – auch wenn ein echter Flashmob natürlich nicht im Voraus angekündigt wird. Erwartet werden auf jeden Fall um die 200 Teilnehmer. An dem Warnstreik beteiligen sich unter anderem Mitarbeiter der Münchner Universitäten, des Deutschen Museums und der Münchner Gerichte.

Die Warnstreikenden fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat; im Pflegebereich fordert die Gewerkschaft 300 Euro mehr. Auszubildende sollen 100 Euro mehr erhalten. Die nächste Verhandlungsrunde der Tarifparteien findet Ende Februar in Potsdam statt.