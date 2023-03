Verdi-Warnstreik: Fast 1.000 Menschen in Nürnberg und Bayreuth

Bayreuth: "Haben dem Klinikum den Rücken freigehalten"

In Bayreuth waren dem teils zweitägigen Aufruf Beschäftigte der Stadt und Stadtwerke Bayreuth und Kulmbach sowie den Städten Pegnitz und Pottenstein gefolgt. Außerdem beteiligten sich heute die Mitarbeitenden des Klinikums Bayreuth, der Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes, des Landratsamts Kulmbach, des Marktes Oberkotzau und der Stadtwerke Wunsiedel.

"Weil es einfach nötig ist, in der heutigen Situation für unsere Anliegen aufmerksam zu erzielen", erklärt beispielsweise Oli Becher vom Klinikum Bayreuth. "Wir haben in den letzten drei Jahren während der Corona-Pandemie dem ganzen Klinikum den Rücken freigehalten." Für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst sei es der Knackpunkt, dass sie "den ganzen Laden" am Laufen halten, so Becher weiter. "Das Angebot der Arbeitgeber ist einfach zu wenig", betonte indes Stefan Rodler von den Stadtwerken Kulmbach. Da müsse man sich nur einmal die gestiegene Inflationsrate betrachten. Weil er der Forderung nach mehr Geld Nachdruck verleihen möchte, ist Rodler heute nach Bayreuth gekommen.

"Wir müssen vor der Verhandlungshandlung ordentlich mobilisieren, denn die Erwartung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist ganz klar: Es muss jetzt ein ordentliches Angebot rumkommen." Tina Karimi-Krause, Verdi Oberfranken-Ost.

Verdi: 10,5 Prozent mehr Lohn für Öffentlichen Dienst

In diesen Forderungen verlangt die Gewerkschaft Verdi für die Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. In der letzten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber schrittweise fünf Prozent mehr Lohn angeboten – bei einer Gesamtlaufzeit von 27 Monaten, dazu eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. In der kommenden Woche gehen die Tarifverhandlungen in die nächste Runde.

"Größte Demonstration seit vielen Jahren" in Nürnberg erwartet

Am morgigen Mittwoch beteiligen sich dann unter anderem auch Beschäftigte der Bezirkskliniken Mittelfranken und des Klinikverbunds ANRegiomed an einem 48-Stunden-Warnstreik. In Nürnberg legen dann auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Bäder ganztägig ihre Arbeit nieder. Auch Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen wollen erneut die Arbeit niederlegen. So gibt es morgen beispielsweise um 8 Uhr eine Kundgebung am Nürnberger Nordklinikum. "Wir gehen davon aus, dass es die größte Demonstration wird, die Nürnberg seit vielen Jahren gesehen hat", so Martin Schmalzbauer von der Gewerkschaft Verdi. Er rechnet mit mehreren tausend Streikenden.