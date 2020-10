Verdi-Warnstreik ab Montag betrifft Bamberg und Coburg

Die Gewerkschaft Verdi hat die Busfahrer im Nahverkehr in Coburg und Bamberg am kommenden Montag und Dienstag zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. In beiden oberfränkischen Städten fällt an beiden Tagen der komplette Busverkehr aus.

Man wolle mit den Streiks den Druck auf die kommunalen und privaten Arbeitgeber vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen, sagte Dirk Schneider, Verdi-Gewerkschaftssekretär für den kommunalen Bereich Oberfranken-West dem BR.

Verdi fordert weniger Arbeitszeit für Bamberger Busfahrer

In Bamberg sind die Busfahrer über die Stadtwerke kommunal angestellt. Für sie gilt der Tarifvertrag Nahverkehr. Für diese Angestellten fordert Verdi unter anderem eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden auf 35 Stunden.

Gros der Busfahrer in Coburg privat angestellt

Diese Forderung gilt auch für die kommunal bei den städtischen Verkehrsbetrieben Städtische Werke Überlandwerke Coburg (SÜC) angestellten Busfahrer. Der größere Teil in Coburg ist allerdings privat angestellt. Im Tarifstreit mit dem Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) fordert Verdi für sie 3,50 Euro mehr Lohn pro Stunde und generell die Übernahme des Tarifvertrags Nahverkehr.

Gewerkschaft befürchtet Probleme bei Mitarbeitersuche im ÖPNV

Es brauche zum jetzigen Zeitpunkt ein Signal, sonst würde der ÖPNV in Zukunft gegen die Wand fahren, so Gewerksschaftssekretär Dirk Schneider. Wegen geringer Löhne und hoher Belastung habe man schon jetzt Sorgen, neue Angestellte zu finden. Auf große Kundgebungen wolle man wegen der aktuellen Lage verzichten, die Streikenden würden sich nach und nach in Streiklisten eintragen.

Fünfter Warnstreik für Coburger Busfahrer binnen kurzer Zeit

Wilhelm Austen, Geschäftsführer der SÜC, sagte dem Bayerischen Rundfunk, er finde es bedenklich und habe wenig Verständnis dafür, dass zum jetzigen Zeitpunkt gestreikt werde. Außerdem findet er es seltsam, dass Coburg häufig davon betroffen sei, obwohl man den privat Angestellten im Busbetrieb außertarifliche Leistungen, wie zum Beispiel ein dreizehntes Monatsgehalt oder Zulagen gewähre. In Coburg streiken die Busfahrer insgesamt zum fünften Mal seit Mitte September.