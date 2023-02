Artikel mit Audio-Inhalten

Verdi und Klimaaktivisten legen München Ende der Woche lahm

Der öffentliche Nahverkehr in München dürfte am Donnerstag und Freitag vielerorts stillstehen. Der Grund: Ein Protest in ungewöhnlicher Konstellation. Verdi streikt gemeinsam mit Klimaaktivisten. Am Freitag trifft es dann alle Kommunen in Bayern.