Verdi-Streiks: Einzelhandelsbeschäftigte fordern mehr Lohn

In Regensburg haben sich am Freitag rund 50 Beschäftigte des Einzelhandels an einer Streik-Aktion der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi beteiligt.

Beschäftigte aus Niederbayern und Oberpfalz

Unter den Streikenden waren vor allem Beschäftigte des Lebensmittel-Einzelhandels aus Netto-Filialen in Niederbayern und der Oberpfalz, dem Norma-Zentrallager in Regenstauf und Kaufland in Dingolfing. Auch bei IKEA Regensburg und der Regensburger Filiale der Modekette Zara legten einige die Arbeit nieder und waren bei der Aktion dabei.

Demonstrationszug zum Domplatz in Regensburg

Um kurz vor 11 Uhr setzte sich ein Demonstrationszug mit den streikenden Beschäftigten an der Verdi-Bezirksgeschäftsstelle in der Richard-Wagner-Straße in Bewegung. Danach ging es über die Landshuter Straße und einen Teil der Innenstadt zum Domplatz. Dort fand eine etwa halbstündige Kundgebung statt.

Bayernweite Aktion für mehr Lohn

Insgesamt waren am Freitag Beschäftigte von rund 60 Einzelhandelsbetrieben in ganz Bayern zum Streik aufgerufen. Mit der Aktion wollen die Gewerkschaft Verdi und ihre Mitglieder den Druck vor den nächsten Tarifverhandlungen am 29. Juni erhöhen. Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel unter anderem 4,5 Prozent mehr Lohn und zusätzlich 45 Euro mehr im Monat.