Verdi-Streik im Nahverkehr: Nur eine Region in Bayern betroffen

Entwarnung für den größten Teil Bayerns in Sachen Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr am Mittwoch. Die Gewerkschaft Verdi hat an diesem Tag nämlich die Beschäftigten im Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) zum Streik aufgerufen. Laut einem Verdi-Sprecher ist in Bayern davon aber nur die Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft (KVG) in Unterfranken betroffen.

Das sei das einzige Verkehrsunternehmen, das in Bayern im ETV sei. Zudem trifft der Warnstreik dort auch nur den Bus-, und nicht den Bahnverkehr. Dieser wird über die Westfrankenbahn betrieben und die fällt laut Verdi nicht unter den Eisenbahn-Tarifvertrag. Das Linien-Netz der KVG erstreckt sich über den nördlichen Teil des Landkreises Aschaffenburg, einzelne Bus- und Bahnlinien fahren auch Orte im angrenzenden Hessen an. Auf BR24-Anfrage bei der Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft hieß es, es seien einzelne Ausfälle von Linienbussen und im Schülerverkehr zu erwarten.

Sonderregelung für Abiturienten

Für Abiturienten, die am Mittwoch mit den Deutschprüfungen starten, gibt es bereits eine Lösung: "Schülerinnen und Schüler, bei denen sich der Prüfungsbeginn wegen des Streiks verzögern sollte, erhalten eine entsprechende Verlängerung am Ende der allgemeinen Arbeitszeit.", schreibt das bayerische Kultusministerium auf einer eigens eingerichteten Info-Seite. Laut KVG kommt es nach Stand vom Dienstnachmittag zu Ausfällen bei den Buslinien 7, 21, 23, 24, 31, 32 und 33.

Weitere kurzfristige Ausfälle seien zudem möglich. Die KVG informiert online über die einzelnen Busausfälle. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten mehrerer Verkehrsbetriebe in fünf Bundesländern (Bayern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg) mit Eisenbahn-Tarifvertrag für Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Unter diesen Tarifvertrag fallen bundesweit 5.000 Beschäftigte in 40 Betrieben. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 550 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Auszubildendenvergütung soll um 250 Euro steigen.

ETV ist nicht Öffentlicher Dienst

In einer ersten Verhandlungsrunde am 17. April hatten die Arbeitgeber ein niedrigeres Angebot vorgelegt. Verdi verlangt zudem bessere Arbeitsbedingungen, um dem Personalmangel in den Betrieben zu begegnen. Die nächste Verhandlungsrunde ist am Freitag in Fulda geplant.

Zum Hintergrund: Die rund 40 Betriebe werden nicht vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen erfasst. Bei den Verhandlungen dazu hatte es am Wochenende nach langer Debatte eine Einigung gegeben. Die am Mittwoch bestreikten Betriebe haben auch nichts mit den aktuell laufenden Bahn-Tarifverhandlungen zu tun, die von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG geführt werden.