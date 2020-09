Verdi-Streik: Coburger Busverkehr lahmgelegt

In Coburg streiken heute seit dem frühen Morgen die Busfahrerinnen und Busfahrer des städtischen Verkehrsbetriebs. Auch die Schulbusse in Coburg sind den ganzen Tag davon betroffen. Die Streikbeteiligung sei sehr gut, so Verdi. Etwas 70 bis 80 von insgesamt 100 Beschäftigten würden sich in Coburg an dem Streik beteiligen, bestätigte der Verdi-Fachbereichsvorsitzender für Verkehr in Oberfranken, Michael Blümlein dem BR auf Nachfrage.

Aufgerufen zum Streik hatte die Gewerkschaft Verdi, um im Tarifstreit mit dem Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen (LBO) den Druck zu erhöhen. Verdi fordert für die Angestellten unter anderem 3,50 Euro mehr Lohn pro Stunde.

Auch Schulbusse wurden bestreikt

Der Ausstand begann zu Betriebsstart und dauert bis 23.59 Uhr. Sollte sich die Arbeitgeberseite nicht bewegen, könnten weitere Streiks folgen, so Blümlein. Er bedauere, dass auch die Schulbeförderung unter den Streiks leide, der LBO habe wertvolle Zeit für Verhandlungen verstreichen lassen. Man habe den Streik deshalb auch rechtzeitig angekündigt, so dass Eltern den Transport der Kinder zur Schule organisieren konnten.

Der LBO zeigt in einer Pressemitteilung kein Verständnis für die Streiks. Die von der Gewerkschaft geforderte Lohnerhöhung von etwa 30 Prozent sei während der Corona-Pandemie für viele Busunternehmen schlicht nicht darstellbar. Der Verband schlägt stattdessen eine Verschiebung der Tarifgespräche ins nächste Jahr vor.

Streikende Busfahrer sollen sich FfF-Klimademo anschließen

Verdi hat die Streikenden in Coburg dazu aufgerufen, sich an der Klima-Demo von Fridays for Future ab 12.00 Uhr zu beteiligen. Für guten Klimaschutz brauche man auch einen starken öffentlichen Personennahverkehr. Und für diesen brauche man wiederum motiviertes und gut bezahltes Personal, sagte Helena Lakemann von Fridays for Future zu den Schnittmengen mit Verdi.