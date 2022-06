Verdi ruft zu Menschenkette vor Chamer Sana-Klinik auf

Gleiche Bezahlung wie an kommunalen oder kirchlichen Krankenhäusern und eine Gleichstellung zum Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) - diese Forderung an ihren Arbeitgeber wollen heute Mittag Mitarbeiter der Sana-Klinik Cham noch einmal unterstreichen. Für 12.30 Uhr hat die Gewerkschaft Verdi zu einer "aktiven Mittagspause" aufgerufen. Zudem ist eine Menschenkette geplant.

Verdi: Lebenshaltungskosten sind stark angestiegen

In einem Aufruf verweist Verdi darauf, dass die Lebenshaltungskosten derzeit stark ansteigen und dass kirchliche und kommunale Krankenhäuser im Umkreis ihre Mitarbeiter deutlich besser bezahlen. Um eine gute Krankenversorgung in Cham zu gewährleisten, müsse unter anderem verhindert werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu anderen Kliniken abwandern.

Nächste Verhandlungsrunde: 4. Juli

Am 4. Juli ist eine neue Verhandlungsrunde geplant. Vor gut einem Jahr hatten mehr als 250 Beschäftigte der Sana-Klinik schon einmal mit einer "aktiven Mittagspause" und einer Menschenkette für eine Angleichung des Haustarifvertrags an das Niveau des TVöD demonstriert. Die Sana-Kliniken AG gehört zu den größten privaten Klinikgruppen in Deutschland und betreibt unter anderem mehr als 50 Krankenhäuser. 2012 hatte man die Kliniken des Landkreises Cham übernommen.