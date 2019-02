Tarifkonflikt: Warnstreik trifft oberpfälzer Ämter und Uniklinik

Den ganzen Vormittag soll gestreikt werden. Mitarbeiter des Uniklinikums Regensburg streiken zusätzlich am Mittwoch nochmal. Zu den Warnstreiks hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Das Ziel unter anderem: Sechs Prozent mehr Lohn.

Demonstrationszug durch Regensburg

Um 10 Uhr findet am Dienstag eine Kundgebung vor dem Haupteingang der Uniklinik Regensburg statt. Danach ziehen die Streikenden zum Gewerkschaftshaus Regensburg. Die Veranstaltung soll bis mittags dauern. Zum Streik aufgerufen sind neben den Beschäftigten der Klinik auch die des Freistaates Bayern beim Bayernhafen, der Wasserwirtschaftsämter Regensburg und Weiden, der staatlichen Bauämter Regensburg und Amberg, der Straßenmeistereien Amberg, Weiden, Tirschenreuth, Vohenstrauß, Nabburg und der Autobahnmeisterei Schwandorf; ebenso Beschäftigte von Bildungseinrichtungen wie der Universität Regensburg, der Ostbayerischen Technischen Hochschule und des Bayerischen Jugendrings.

40 Prozent der OP-Säle bestreikt

Die Beschäftigen der Uniklinik streiken sogar an zwei Tagen. Sie treffen sich zusätzlich am Mittwochvormittag. Fast 40 Prozent der OP-Säle sollen bestreikt werden, so eine Verdi-Sprecherin auf BR-Anfrage. Die Patienten müssen sich laut Gewerkschaft Verdi aber keine Sorgen machen. Ein Notdienst sei eingerichtet. Notoperationen sollen auf jeden Fall stattfinden. Dennoch seien Auswirkungen für die Bürgerinnen und Bürger nicht zu vermeiden.

Auch Bildungseinrichtungen betroffen

Die Bildungsgewerkschaft GEW beteiligt sich ebenfalls mit Warnstreiks. Aufgerufen sind angestellte Lehrer und Lehrerinnen der Schulen, sowie wissenschaftliche Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte an Hochschulen. Viele von ihnen hätten befristete Arbeitsverträge. Das verursache soziale und finanzielle Unsicherheiten, die für immer mehr Unmut bei den Betroffenen sorgen, so die GEW. Dass es deshalb schulfrei gibt, erwartet die GEW aber nicht. Denn die meisten Lehrkräfte in Bayern sind verbeamtet und haben deshalb kein Streikrecht.

Beschäftigte fordern sechs Prozent mehr Lohn

Verdi fordert für die Beschäftigten der Länder sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Pflegekräfte sollen zusätzlich 300 Euro mehr im Monat bekommen. Lehrlinge sollen nach der Ausbildung übernommen werden. Die Länder hatten diese Forderungen als überzogen zurückgewiesen.

Am Donnerstag findet die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam statt. Dann wird sich zeigen, ob sich Arbeitgeber und -nehmer annähern können. In der Oberpfalz betrifft der Tarifvertrag rund 8.000 Beschäftigte.