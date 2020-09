Verdi-Proteste an Kliniken in Landshut und Regensburg

Im Rahmen der bundesweiten Proteste hat die Gewerkschaft Verdi für heute Mittag auch die Beschäftigten der Kliniken Landshut und Regensburg zu einer Protestaktion aufgerufen. Während einer "aktiven Mittagspause" soll die Arbeit eingestellt werden. Gefordert werden unter anderem mehr Lohn und zusätzliche freie Tage.

Arbeit während der "aktiven Mittagspause" ruhen lassen

Um den Protest Corona-konform umzusetzen und die Mindestabstände einhalten zu können, werden in Landshut Delegierte der Beschäftigten zu einer Kundgebung auf den Vorplatz des Klinikums entsandt. Dort wird Verdi Sekretär Josef Ilsanker zu den Klinikbeschäftigten sprechen. Die Patientenversorgung ist auch in dieser Zeit sichergestellt, so der Verdi Sprecher. Ilsanker will sich bei seiner Ansprache auch direkt an die heute tagenden Gesundheitsminister von Bund und Ländern wenden.

Personalmangel ist das größte Problem

Das größte Problem in den Kliniken sei der Personalmangel, der dringend behoben werden müsse. In der laufenden Tarifrunde fordert die Gewerkschaft für alle 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens um 150 Euro und die Anhebung der Azubi-Vergütung um 100 Euro. Außerdem erwarten die Beschäftigten eine Entlastung durch zusätzliche freie Tage.

"Aktive Mittagspause" auch im Bezirksklinikum Regensburg

In Regensburg hat sich das Medbo-Bezirksklinikum der bayernweiten Aktion von Verdi heute angeschlossen. Dort haben sich die Mitarbeiter vor der Kantine am Klinikum versammelt. Mit Hilfe von Flyern wurde auf die aktuelle laufende Tarifrunde in Berlin aufmerksam gemacht.