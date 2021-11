Verdi plant 24-Stunden-Warnstreik an Uniklinik Regensburg

Bild

Trotz Corona plant Verdi am Dienstag einen 24-stündigen Warnstreik am Regensburger Uniklinikum. Mit dem Ausstand will die Gewerkschaft Druck machen im aktuellen Tarifstreit. Die Versorgung der Patienten soll der Warnstreik nicht beeinträchtigen.

