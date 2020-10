Verdi kündigt neue Warnstreiks an Augsburger Uniklinik an

Es ist wie immer bei Innenveranstaltungen in Corona-Zeiten: Als erstes müssen sich alle in eine Gästeliste eintragen, auf dem Empfangstisch stehen Desinfektionsmittel-Spender und natürlich sind alle um den nötigen Abstand bemüht.

Doch auch in der Pandemie muss das Streikrecht gelten, auch an der Augsburger Uniklinik - das machte die Gewerkschaft Verdi jetzt bei einer Pressekonferenz deutlich. Und das heißt konkret: Verdi ruft für Montag (19.10.) und Dienstag (20.10.) zu einem 48-stündigen Warnstreik auf.

Verdi: Haben uns Streikzeitpunkt nicht ausgesucht

Ein Klinik-Streik mitten in der Pandemie? "Wir haben uns den Streitzeitpunkt nicht ausgesucht", sagt Tim Graumann von Verdi Augsburg dazu. Die Gewerkschaft habe schon früh im Jahr versucht, die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst voranzubringen. Die Arbeitgeberseite hat die Sache aber aus seiner Sicht verschleppt. Das Recht auf Streik sei jedenfalls ein Grundrecht – auch in Corona-Zeiten.

Notfallversorgung laut Verdi auch bei Streik gesichert

Es könne nicht sein, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wegen der Pandemie schlechte Arbeitsbedingungen hinzunehmen hätten, so Graumann. Die Gewerkschaft ist überzeugt, dass Streikaktionen auch jetzt durchführbar seien.

Das Klinikum habe ausreichend Zeit, um gegebenenfalls Patienten auf andere Stationen zu verlegen. Die Erfahrung zeige, dass das auch kurzfristig möglich sei. Und für Patienten, die nicht verlegt werden könnten, gibt es dem Verdi-Vertreter zufolge eine Notfallversorgung. Diese sei jederzeit garantiert.

Gewerkschaft will vier Stationen an Uniklinik Augsburg bestreiken

Neben Graumann sitzt Renate Demharter auf dem Verdi-Podium, Oberärztin und Personalrätin am Uni-Klinikum. Sie ergänzt, dass die Streikleitung auch die aktuelle Corona-Entwicklung im Blick habe. Sollte die Zahl der Covid-19-Patienten kommende Woche einen kritischen Wert erreichen, könnte der Warnstreik demnach abgebrochen werden.

Gleiches gelte etwa bei einer etwaigen Massenkarambolage auf der Autobahn. In diesem Fall würde sofort die übliche OP-Kapazität wiederhergestellt, so Demharter. Nach ihren Worten sollen schwerpunktmäßig vier Stationen bestreikt werden: die Gefäßchirurgie, die Gastroenterologie, die Geriatrie und Allgemeinmedizin sowie die Kardiologie.

Gefährden Streiks an Augsburger Uniklinik das Patientenwohl?

Die Klinikleitung wiederum sieht bei streikbedingten Komplettschließungen von Stationen das Patientenwohl gefährdet. Vor allem für den Fall, dass erneut Stationen bestreikt werden sollten, die bereits vor Kurzem von Arbeitskampf-Aktionen betroffen waren.

Verdi hält dieses Argument für vorgeschoben und wirft der Arbeitgeberseite vor, das Streikrecht aushöhlen zu wollen. Die Klinikleitung wies diese Darstellung bereits vor der neuerlichen Streikankündigung als "falsch und völlig unangemessen" zurück.

Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Geld

Hintergrund ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Verdi fordert 4,8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten, mindestens aber 150 Euro. Von Pflegerinnen und Pflegern ist bei dem Verdi-Termin zu hören, dass sie schon in normalen Zeiten am Limit arbeiteten. Und während der Pandemie gelte das erst recht. Jetzt sei es an der Zeit, dass dem Applaus vom Frühjahr Taten folgen.