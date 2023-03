Verdi kündigt ab morgen neue Warnstreiks in Bayern an

ÖPNV in München soll ab Samstag im Normalbetrieb fahren

Nach zwei Warnstreik-Tagen will die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Samstag wieder zur Normalität zurückkehren. "Zu Betriebsbeginn am Samstag (gegen 4 Uhr) können wir wieder auf allen Linien das reguläre Fahrplanangebot fahren", sagte ein Sprecher der MVG dem Bayerischen Rundfunk. Wie der Fahrplan in der Nacht von Freitag auf Samstag aufrechterhalten werden kann, ist dagegen noch nicht klar. "Wir versuchen die Nachtlinien wieder so gut es geht fahren zu lassen", so der Sprecher.

Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi endet am Freitagnacht um 24 Uhr. Allerdings läuft der Warnstreik der Gewerkschaft NahVG noch bis 4 Uhr am Samstagmorgen. "Abhängig von der Anzahl und Streikbereitschaft der NahVG-Mitglieder kann es noch zu einzelnen Ausfällen kommen", so der MVG-Sprecher.

Wegen des Warnstreiks im ÖPNV fuhren am Donnerstag und Freitag keine U-Bahnen; eine Ausnahme war die U6, die an beiden Vormittagen im 10-Minuten-Takt verkehrte. Auch bei der Tram wurde den Tag über nur eine einzige Linie bedient, nämlich die Linie 20. Auch auf den Buslinien war nur etwa die Hälfte der Fahrzeuge unterwegs, diese bedienten aber die meisten Linien. Nur auf wenigen Strecken verkehrten überhaupt keine Busse.

Verdi München plant nach Aussage eines Sprechers vorerst keine weiteren Aktionen in der Stadt. Am 10. und 13. März solle in der Tarifrunde des Nahverkehrs nun erst einmal verhandelt werden.

Oberpfalz: Weitere Aktionen in Amberg und Regensburg

In Regensburg fielen heute die Stadtbuslinien, die Altstadtbusse und auch die Campuslinien zur Universität und an die OTH aus. Mehr als 300 Leute waren im Streik. Nur die Regionalbuslinien, die aus dem Landkreis Regensburg in die Stadt fahren und meist von privaten Busunternehmen betrieben werden, waren unterwegs. Ab 0:30 Uhr sollen die Busse wieder wie gewohnt fahren. Neben den Arbeitsniederlegungen bei den Stadtbussen blieben auch Schwimmbäder geschlossen, so ein Verdi-Sprecher.

Verdi Oberpfalz kündigte inzwischen bereits weitere Warnstreiks für den öffentlichen Dienst am Montag in Amberg an. Und am Mittwoch sollen in Regensburg wieder städtische Einrichtungen in allen Bereichen bestreikt werden, einschließlich der Sozial- und Erziehungseinrichtungen (Kitas) und der Müllabfuhr. Für Niederbayern sind laut einer Verdi-Sprecherin in der nächsten Woche noch keine größeren Warnstreikaktionen geplant.

Augsburg: Streiks bei der Stadt, Stadtwerken und Kitas

In Augsburg legen am Montag laut Verdi die Beschäftigten der Stadt in den Dienststellen Finanzreferat, Schulen und Bildung, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Sport und Bäder, Wirtschaft sowie im Referat der Oberbürgermeisterin die Arbeit nieder.

Am Dienstag werden die Stadt Augsburg, die Versorgungssparte der Stadtwerke Augsburg und das Hauptzollamt bestreikt. Dort sind jeweils sämtliche Tarifbeschäftigte, Azubis, Praktikantinnen und Praktikanten und Studierende zum Ausstand aufgerufen. Laut Gewerkschaft werden die Auswirkungen "von A wie Abfallwirtschaft über K wie Kita bis Z wie Zoll" zu spüren sein. Ab 10 Uhr wird es außerdem einen Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung von der Kongresshalle bis zum Rathausplatz geben.

Am Mittwoch werden die Beschäftigten in den Kindertagesstätten und im Sozialreferat der Stadt die Arbeit niederlegen. An diesem Tag sind auch die Kindertagesstätten in Untermeitingen, Gersthofen, Mering, Meitingen, Neusäß und bei der Lebenshilfe in Landsberg zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft bittet um das Verständnis der Eltern, Kinder und anderer vom Streik betroffener Menschen. Die Streiks würden im Vorfeld angekündigt, um den Betroffenen zu ermöglichen, sich auf die Streiks einzustellen.

Allgäu: Einschränkungen im Winterdienst und bei sozialen Einrichtungen

Im Allgäu findet am Dienstag ein zentraler Warnstreik mit Demonstration und Kundgebung in Lindenberg im Landkreis Lindau statt. Daran beteiligen sich auch die zivilen Mitarbeiter des in Sonthofen stationierten britischen Militärs. Außerdem könne es durch den Warnstreik zu Einschränkungen im Winterdienst kommen. Die Demo beginnt um 10 Uhr, im Anschluss daran findet auf dem Stadtplatz eine Kundgebung statt.

Am Mittwoch kommt es zu Warnstreiks in sozialen Einrichtungen. Schwerpunkt im Allgäu ist nach Gewerkschaftsangaben der Bereich der Behinderten- sowie der Kinder- und Jugendnothilfe. Laut Verdi kann es zu Einschränkungen bei der Lebenshilfe kommen, es gebe aber bereits Gespräche über Notdienste. Eltern würden im Fall von Streiks in Kitas rechtzeitig informiert. Man wolle Sand ins Getriebe streuen, sagte ein Gewerkschaftssprecher dem BR, nehme aber Rücksicht auf Eltern und Betroffene. In Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu findet ab 10 Uhr eine Kundgebung der Gewerkschaft statt.

Unterfranken: Krankenhaus am Montag im Notdienstbetrieb

Am Montag ruft Verdi die Beschäftigten des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Wie das Klinikum mitteilt, wurde zwischen Verdi und den beiden Krankenhaus-Standorten eine Notdienstvereinbarung geschlossen. Diese stelle sicher, dass die Versorgung von Notfallpatienten und der sensiblen Bereiche des Klinikums jederzeit sichergestellt sei. Dazu zählen etwa die Intensivstationen, die Geburtshilfe, die Kinderklinik sowie der onkologische Bereich. "Obwohl die Notdienstvereinbarung auch die Versorgung der Patienten auf den Stationen sicherstellt, sollten Patienten und Angehörige sich darauf einstellen, dass es am Montag zu Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb kommen kann", heißt es in der Pressemitteilung des Klinikums. Gleiches gelte für den voraussichtlichen Warnstreik am 14. und 15. März.

Verdi und dbb fordern 10,5 Prozent mehr Geld

In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen. Das Angebot umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2.500 Euro.

Noch bis zur dritten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern Ende März soll es weitere Warnstreiks geben.