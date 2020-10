Verdi bestreikt Stadt- und Schulbusse in Landshut

Wegen des Warnstreiks der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi werden am Freitagmorgen voraussichtlich zahlreiche Linien- und Schulbusse in Landshut nicht fahren. Der Streik soll von 4 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags dauern.

Stadtgebiet Landshut und Vororte betroffen

Die Gewerkschaft will in Landshut die Tarifzone 100 bestreiken - das betrifft alle Linienbusse, die im Stadtgebiet von Landshut und in die Vororte Altdorf, Kumhausen und Ergolding fahren. Auch der Schulbusverkehr soll bestreikt werden.

Noch nicht klar, wie viele Verbindungen ausfallen

Nach Angaben der Stadtwerke Landshut war am Donnerstag aber noch unklar, wie viele Kolleginnen und Kollegen sich an dem Ausstand beteiligten werden. Man werde erst am Morgen einen Überblick haben, welche Busverbindungen konkret ausfallen.

Nicht von dem Streik betroffen sind die seit der Corona-Pandemie eingesetzten Verstärker-Busse im Schulbusverkehr. Diese Busse werden von privaten Unternehmen gestellt und sollen in der Früh planmäßig fahren.

Streiks in neun bayerischen Städten

Im aktuellen Tarifstreit war der Öffentliche Nahverkehr in Landshut bereits Ende September einen Tag lang bestreikt worden. Verdi hat in der Tarifauseinandersetzung für Freitag Warnstreiks im Nahverkehr in insgesamt neun bayerischen Städten angekündigt, darunter auch Regensburg und Ingolstadt. Die Gewerkschaft will unter anderem einen bundesweit einheitlichen Tarifabschluss durchsetzen.