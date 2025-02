Verdi bestreikt Münchner Flughafen am Donnerstag und Freitag

Die Gewerkschaft Verdi hat in der Tarifrunde mit Bund und Kommunen am Donnerstag und Freitag zu einem Warnstreik am Münchner Flughafen aufgerufen. Bereits heute schon sind in den Flughäfen Köln/Bonn und Düsseldorf 24-Stunden-Warnstreiks angelaufen. Zahlreiche Flüge wurden annulliert. Es kommt zu Verspätungen.

Münchner Airport soll bis Freitag 24 Uhr bestreikt werden

Am Münchner Flughafen soll ab Donnerstag, Null Uhr, 48 Stunden lang die Arbeit niedergelegt werden. Der Streik endet am Freitag um 24 Uhr. Betroffen sind laut Verdi Bayern die Bereiche, wo der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes gilt oder angewandt wird.

Betroffen sind unter anderem die Sicherheitskontrolle der Passagiere und die Bodenverkehrsdienste, welche zuständig sind für die Abfertigung der Flieger mit Be- und Entladen von Gepäck sowie mit dem Ein- und Aussteigen der Passagiere.

Passagiere sollten sich auf Einschränkungen einstellen

Passagiere müssen sich auf Einschränkungen im Flugverkehr einstellen, wie Verdi mitteilt. Die Gewerkschaft schließt nicht aus, dass einige Flüge auch ausfallen. Man informiere die Fluggäste darum rechtzeitig. Wer in dem entsprechenden Zeitraum einen Flug antreten möchte, sollte sich direkt an die jeweilige Fluggesellschaft wenden.

Verdi will mit dem Warnstreik Druck machen in der Tarifrunde. Die Gewerkschaft fordert unter anderem acht Prozent höhere Einkommen, mindestens aber 350 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten beim Bund und den Kommunen. Die Arbeitgeber halten das für nicht finanzierbar, präsentierten aber noch kein Angebot. Weiterverhandelt wird am 14. und 15. März.