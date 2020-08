Verdi Bayern: Streiks im Nahverkehr trotz Corona möglich

Streiken trotz Corona? Die Gewerkschaften, die in diesem Jahr noch verhandeln, werden vor diese Frage gestellt. Nicht nur, dass beim Ausstand entsprechende Schutzregeln einzuhalten wären. In vielen Branchen laufen die Geschäfte schlecht – Arbeitsplätze sind in Gefahr. Wer streikt da schon? Im Öffentlichen Personennahverkehr, kurz ÖPNV, könnte es bald so weit sein.

Kein Bus, keine Tram, keine U-Bahn: Laut Verdi Bayern wird es im Herbst wahrscheinlich dazu kommen. Konkreter wird die Gewerkschaft nicht. Sie will sich vom Arbeitgeber nicht in die Karten schauen lassen. Die Forderung aber steht: ein Rahmentarifvertrag mit gleichen Arbeitsbedingungen für alle bundesweit mehr als 87.000 Beschäftigten im ÖPNV.

Einheitlicher Tarifvertrag soll erreicht werden

In Bayern träfe es laut Verdi rund 9.000 Kräfte und zwar dort, wo die Kommunen den Nahverkehr noch selbst betreiben, wie in München, Nürnberg, Aschaffenburg oder Passau. Für sie gilt ein anderer Tarifvertrag als für Kollegen in Brandenburg oder Hessen. Dabei unterscheide sich ihre Arbeit nicht: Busfahren bleibe Busfahren, so sieht es die Gewerkschaft.

Dass durch Corona viel weniger Menschen den Nahverkehr nutzten, das Angebot aber aufrechterhalten und so ein Defizit eingefahren wurde, sieht Verdi auch. Doch der Job sei in den vergangenen Jahren anspruchsvoller geworden und weniger attraktiv für den dringend benötigten Nachwuchs.

Verdi: Mehr Geld von Bund und Ländern

Verdi meint, das Geld für einheitliche und bessere Arbeitsbedingungen im Nahverkehr, wie mehr Urlaub oder höhere Zuschläge, müsse eben von Bund und Ländern kommen. Die aber haben in der Krise den Kommunen beim ÖPNV schon finanziell unter die Arme gegriffen. Die kommunalen Arbeitgeberverbände rufen die Gewerkschaft zu Augenmaß auf. Manche Kommunen könnten aussteigen und den ÖPNV privaten Betreibern überlassen.

Mitte August soll es auf Bundesebene ein erstes Gespräch geben. Die Weichen für Aktionen dürften danach vielleicht schon gestellt werden.