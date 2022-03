Verdi-Aktionen: Beschäftigte von Kitas und Blindeninstitut dabei

Bei einem Warnstreik in vier kommunalen Kindergärten in Bad Brückenau haben am Dienstag mehr Beschäftigte teilgenommen als erwartet. Das teilte Sinan Öztürk von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit, die zu dem Streik aufgerufen hatte. Insgesamt haben 26 Beschäftigte gestreikt. Das entspricht laut Öztürk etwa 90 Prozent aller Beschäftigten in den vier Kindergärten. Drei Kindergärten blieben wegen des Warnstreiks komplett geschlossen, einer öffnete zum Teil. Um 7.30 Uhr sind die Streikenden vor dem Kindergarten "Regenbogenland" zusammengekommen. "Für den Auftakt war das ein wichtiges Signal an die Arbeitgeber", sagt Öztürk gegenüber BR24.

Aktionstag mit Oldtimer-Feuerwehrauto

Im Innenhof der Bentheim-Werkstatt des Würzburger Blindeninstituts hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag zu einem Aktionstag unter dem Motto "In der Behindertenhilfe brennt's – die Feuerwehr muss her" aufgerufen. Passend dazu begleitet die Aktion ein Oldtimer-Feuerwehrauto, in das eine Foto- und Video-Box eingebaut ist: Hier können die Beschäftigten ihre Forderungen digital festhalten.

Der Aktionstag findet im Zuge der laufenden Tarifverhandlungen für Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsberufen statt. In der Behindertenhilfe denke jede zweite Kollegin darüber nach, den Beruf aufzugeben, weil die Arbeitsbedingungen laut Verdi so katastrophal sind.

Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen und warnt vor Fachkräftemangel

Konkret fordert Verdi, dass die Berufe in der sozialen Arbeit eine Aufwertung erfahren: Die Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden, es sollen Maßnahmen auf den Weg gebracht werden gegen Fachkräftemangel und die Jobs sollen besser bezahlt werden - wobei alles miteinander zusammenhänge, betont Verdi-Gewerkschaftssekretär für den Bezirk Würzburg-Aschaffenburg Stefan Kimmel.

Besonders der Fachkräftemangel machte sich beim Aktionstag bemerkbar: Im Innenhof standen nie mehr als zehn Beschäftigte - alle seien arbeiten, der Dienstplan sei auf Kante genäht, zum Personalmangel kämen nun auch Krankheitsausfälle und überlastungsbedingte Kündigungen hinzu. Die Arbeitgeber sollen durch den Warnstreik laut Öztürk auf die hohe Arbeitsbelastung und den nötigen Gesundheitsschutz hingewiesen werden.

Forderung: Soziale Berufe sollen finanziell aufgewertet werden

Bei den Tarifverhandlungen verfolgt Verdi das Ziel, die Gehaltsstufen und Eingruppierungen zu verbessern. "Nach wie vor ist es in der Lohnentwicklung leider so, dass die angeblichen 'Frauenberufe' hinten dran hängen", sagt Stefan Kimmel. Laut Sinan Öztürk geht es darum, dass etwa die Bezahlung von Sozialpädagogen nach entsprechendem Studium mit der von beispielsweise Ingenieuren gleichgesetzt werden müsse. Margit Schmidt, Personalrätin im Blindeninstitut Würzburg erklärt: "Wäre mehr Anerkennung, materiell und ideell, da, hätten wir sicher mehr Kolleginnen und Kollegen." Die Ausbildung zur Erzieherin dauere genauso lang wie das Studium zum Ingenieur - "beim Gehalt ist der Unterschied trotzdem riesig", betont Schmidt.

Frauenanteil in den sozialen Berufen liegt bei etwa 80 Prozent

Dass der Warnstreik bzw. der Aktionstag am heutigen Weltfrauentag stattfinde, passe also umso besser, um auf die Forderungen hinzuweisen. Verdi zufolge sind gut 80 Prozent der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsbereich Frauen: Pflegekraft, Erzieherin, Schulassistentin, Heilerziehungspflegerin. In absoluten Zahlen: Von 1,66 Millionen sozialversicherungspflichtig angestellten Menschen in Sozial- und Erziehungsberufen sind 1,4 Millionen Frauen (Stand 2021), schreibt die Gewerkschaft.

Tarifverhandlungen für Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes

Verhandelt wird für 330.000 Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes der Kommunen im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes. Davon sind 30.000 in der Behindertenhilfe tätig. Die letzte Tarifrunde fand 2019 statt, sie wurde allerdings pandemiebedingt unterbrochen. Nun sollen die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Verdi wirft den kommunalen Arbeitgebern mangelndes Entgegenkommen vor. Am 25. Februar fand die erste Verhandlungsrunde statt, am 21/22. März ist die zweite geplant, am 16./17. Mai die dritte.