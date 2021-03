Verdi-Aktion vor Helios-Klinik in Erlenbach für höhere Löhne

Ein Info-Stand und Flugblätter, so sieht die Protestaktion der Gewerkschaft Verdi in Corona-Zeiten aus. Vor der Helios-Klinik Erlenbach möchte die möchte sich Verdi so für mehr Geld für die Beschäftigten einsetzen. Denn laut Gewerkschaftssekretär Stefan Kimmel verdienen Pflegekräfte im benachbarten Klinikum Aschaffenburg 320 Euro mehr im Monat als die Pflegekräfte in Erlenbach. "Diesen Unterschied wollen wir ausgleichen", sagt Kimmel.

Verdi und Helios haben noch nicht zusammengefunden

Verdi fordert sechs Prozent mehr Lohn über zwei Jahre für die Klinik-Beschäftigten. Die Verhandlungen laufen für alle Beschäftigten in den Häusern Miltenberg und Erlenbach, außer für die Ärzte. Die Helios-Klinik Erlenbach bietet 1,8 Prozent Gehaltserhöhung an und ab dem kommenden Jahr zum 1. April 2022 noch weitere 2,4 Prozent. Außerdem will Helios die Jahressonderzahlung um 2,5 Prozent anheben auf insgesamt 75 Prozent des Bruttomonatsgehalts. "Das hört sich erst mal gut an, aber man muss sehen, von welchem Grundgehalt gerechnet wird", so Kimmel.

Gewerkschaft fordert eine Pflegezulage

Außerdem fordert Verdi, dass an den Standorten Miltenberg und Erlenbach eine Pflegezulage gezahlt wird. Laut Kimmel gebe es im Konzern eine Pflegezulage von monatlich 300 Euro. An den Standorten im Kreis Miltenberg habe Helios erstmals die Einführung einer Pflegezulage angeboten, allerdings von monatlich 70 Euro. Das würde aber nur die Pflege am Bett betreffen. Die Pflegerinnen und Pfleger in den Operationssälen und in der Notaufnahme würden hingegen leer ausgehen. Die Gewerkschaft fordert auch für diese Kräfte eine Pflegezulage. Laut den Helios-Kliniken wird aktuell im Konzerntarifvertrag die Pflegezulage neu verhandelt.

Eingruppierungsordnung wird weiter verhandelt

Ebenfalls Bestandteil der Verhandlungen ist eine sogenannte Eingruppierungsordnung. Dabei geht es um die Gewichtung des Gehalts je nach Arbeitsbereich und Qualifikation, etwa in der Verwaltung und Pflege. Laut Verdi sei diese Eingruppierung zuletzt aber immer wieder aufgeschoben worden. Von Helios heißt es dazu, es gebe bereits eine grundsätzliche Einigung. Wann der Eingruppierungstarifvertrag eingeführt werde, sei aber noch Bestandteil der Verhandlungen.

Weitere Verhandlungen stehen aus

Von Warnstreiks wolle die Gewerkschaft vorerst absehen, auch wegen der Corona-Pandemie. Laut Kimmel ist Verdi grundsätzlich dazu bereit, wieder an den Verhandlungstisch zurück zu kehren, sobald ein ernsthaftes Angebot von Arbeitgeberseite vorliegen.