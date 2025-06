Unbekannter Gefahrstoff in Logistikzentrum – 13 Leichtverletzte

Nach dem Austritt eines bislang unbekannten Gefahrstoffs in einem Logistikzentrum im Landkreis Fürth sind am Freitag 13 Menschen leicht verletzt worden. Das bestätigte die Polizei dem BR. Acht Betroffene begaben sich in ärztliche Behandlung – sie klagten über Juckreiz und Hautreizungen.

Logistikzentrum geräumt

Eine Polizeisprecherin erklärte, entgegen erster Medienberichte lasse sich derzeit nicht bestätigen, ob tatsächlich ein Pulver ausgetreten sei. Herkunft und Art der Substanz seien bislang unklar, die Ermittlungen liefen.

Die Feuerwehr richtete eine Dekontaminationsdusche ein, die alle 35 betroffenen Beschäftigten des Zentrums durchliefen. Das Gebäude ist derzeit geräumt.

Mit Informationen von dpa