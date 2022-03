Verdächtiger Rucksack: Evakuierung am Passauer Hauptbahnhof

Ein 29-jähriger Mann hat am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr einen Großeinsatz am Passauer Hauptbahnhof ausgelöst, so Bundespolizei-Sprecher Daniel Gibis zum BR.

Der Mann hatte sich in einem ICE der Kontrolle durch die Bundespolizei widersetzt und sich mit seinem Rucksack in der Zugtoilette eingesperrt. Als die Beamten die Tür öffnen konnten und ihn mit auf den Bahnsteig nahmen, machte er bezüglich seines Rucksacks komische Andeutungen.

Kompletter Passauer Bahnhof musste evakuiert werden

Daraufhin ließ die Polizei den Bahnhof sperren, der ICE, der von Frankfurt am Main nach Wien unterwegs war, fuhr weiter, und ein Sprengkommando rückte an.

Nach gut zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden. In dem Rucksack befanden sich keine gefährlichen Gegenstände. Der psychisch auffällige Mann ohne festen Wohnsitz wurde an die Landespolizei übergeben und wird wohl in das Bezirksklinikum Mainkofen gebracht, so Gibis.