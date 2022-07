Verdächtiger nach rassistischer Attacke auf Politiker entlassen

Ein 35 Jahre alter mutmaßlicher Tatverdächtiger, der nach einem offenbar ausländerfeindlich motivierten Übergriff auf den Bayreuther SPD-Stadtrat Halil Tasdelen festgenommen wurde, ist am Samstag nach seiner Vernehmung wieder entlassen worden. Das teilte ein Polizeisprecher dem BR auf Nachfrage mit. Die Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft bzw. einen Haftbefehl hätten nicht vorgelegen, das könne unter anderem an der Schwere des Delikts liegen, so der Sprecher. Auch eine Frau gilt als tatverdächtig.

Halil Tasdelen an Geburtstag attackiert

Der Lokalpolitiker war am Freitag, an seinem 49. Geburtstag, vor seinem Haus zunächst ausländerfeindlich beschimpft, dann ins Gesicht geschlagen und schwer verletzt worden. Die Polizei machte einen 35-Jährigen aus Bayreuth als mutmaßlichen Täter aus und nahm ihn am frühen Samstagmorgen fest. Sie ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts auf Körperverletzung und Beleidigung. Man arbeite "mit Hochdruck" an dem Fall, sagte ein Sprecher. Auch die verdächtige Frau ist der Polizei bekannt. Sie sei aber zunächst nicht vernehmungsfähig gewesen, hieß es. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte habe die Ermittlungen übernommen.

Tasdelen erleidet doppelten Nasenbeinbruch

Die Attacke auf den Lokalpolitiker ereignete sich, als er sich auf der Straße mit einem Bekannten unterhalten hatte. Plötzlich wurde er von einer 39-jährigen Frau und einem 35-jährigen Mann zunächst ausländerfeindlich beschimpft, dann kam der mutmaßliche Täter über die Straße und griff ihn an. "Dann gibt er mir die Kopfnuss, die Nase war total verbogen", so Tasdelen. Er habe stark geblutet. Tasdelen ist noch immer geschockt: "Das, was weh tut, ist die Seele, ist das Herz, wo du sagst: Hey, was ist denn los, wann kommst Du an, wann ist es deine Heimat?"

Integrationsbeauftragte der Staatsregierung erschüttert

Die Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung und Bayreuther Landtagsabgeordnete, Gudrun Brendel-Fischer (CSU), zeigte sich erschüttert von dem Angriff. "Wir sind natürlich alle schockiert, dass in Bayreuth so etwas passiert, Herr Tasdelen ist ein Musterbeispiel für gelungene Integration. Und in diesem Fall hat es einen Kommunalpolitiker getroffen, aber auch wenn es jetzt einen Asylbewerber getroffen hätte, wäre es genauso schlimm."

Viele Solidaritätsbekundungen in den Sozialen Medien

Auf Twitter gab es zahlreiche Solidaritätsbekundungen für Tasdelen. So schrieb die SPD-Vorsitzende Saskia Esken: "Wir stehen an Deiner Seite, wir stehen gegen #Rassismus!". Der Grünen-Politiker und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir schrieb, er hoffe, "der/die Täter werden schnell gefasst und bestraft".

Auch die Bayerische SPD zeigte sich erschüttert über den Angriff. Der Landesvorstand verurteilte den Angriff "auf das Schärfste und versteht ihn als Angriff auf uns alle". Die Partei stehe "an der Seite der Betroffenen von Rassismus und rechtsextremer Gewalt, heute und jeden Tag". Rassismus fange nicht erst mit Gewalt an: "Er beginnt im Alltag und dagegen müssen wir uns stellen."